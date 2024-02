Plenković: Ostao sam zapanjen što se Kovesi usudila komentirati moju izjavu o EPPO-u

Nakon što su prema nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, zbog postpotresnih 3D snimanja kulturne baštine, istražitelji nedavno ušli u Ministarstvo kulture, Plenković je otvorio pitanje nadležnosti tog ureda za istragu, tvrdeći da se radi o 3D postopotresnim snimanjima za koja su se koristila sredstva državnog proračuna, a ne i europska sredstva. No, na tvrdnje o mogućoj nenadležnosti EPPO-a potom je reagirala glavna europska tužiteljica Laura Kovesi poručivši da “vjeruje da niti jednom javnom dužnosniku u Hrvatskoj, a kamoli premijeru Hrvatske, nije cilj miješati se u istrage EPPO-a općenito”, a posebno u tu istragu. Poručila je i kako je uvjerena da namjera toga nije bila “podržavati otvaranje paralelnih procesa o istim činjenicama kao onima koje istražuje EPPO, što bi dovelo do sukoba nadležnosti između EPPO-a i DORH-a i USKOK-a i naposljetku bi spriječilo EPPO da dovrši svoju istragu”.

“Pitanje je zašto Ured europskog javnog tužitelja istražuje nešto što nije trošenje europskih novaca. To je pitanje za njih. Pitanje za DORH je da li oni i USKOK vide u svemu tome svoju nadležnost. A to nije pitanje za mene”, poručio je Plenković.

Ali i to da je “nedvojbeno utvrđeno, jasno kao dan, da je do 1 cent, do 1 euro, koji se potrošio za 3D snimanje, evo recimo katedrale koju ja gledam, za Geodetski fakulteti taj projekt isplaćen iz državnog proračuna”, a ne iz europskog. Pri tom je rekao da je jedino što je relevantno za trošenje novca iz Fonda solidarnosti EU, “ono što se stvarno knjižilo, što se stvarno deklariralo i što je stvarno poslano u Europsku komisiju, u Opću upravu za regionalnu politiku”.

Ovakvih povećanja plaća jednom odlukom nije bilo u zadnjih 35 godina

Komentirajući nezadovoljstvo dvaju sindikata u obrazovanju u znanosti s novom uredbom o koeficijentima, Plenković je rekao da ovakvog povećanja plaća jednom odlukom nije bilo u zadnjih 35 godina. Istaknuo je da je reforma sustava plaća teška 1,63 milijarde eura.

“Zbog toga mi niti u jednom trenutku nismo ni vidjeli da postoji bilo kakav zdravi, sadržajni, stvarni argument ili razlog, niti nezadovoljstvo, niti za prosvjedovanje, a kamoli za štrajkove”, rekao je dodavši da su dva sindikata, Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja jedina dva sindikata koji su bili “najvokalniji što se tiče javnih istupa”.

“A svi ostali, nisam primijetio da su nezadovoljni, niti imaju razloga biti nezadovoljni, a nemaju razloga biti nezadovoljni niti predstavnici ovog sindikata, jer se povećavanje koeficijenata odnosi na sve. Dakle na profesore, na učitelje, na zaposlenike u visokom obrazovanju”, istaknuo je.

Na pitanje je li Vlada ipak popustila školskim sindikatima koji su prosvjedovali zbog malog povećanja koeficijenata u odnosu na druge službe, s ozbirom da je paket ipak malo veći nego onaj koji je poslan sindikatima na očitovanje, Plenković je istaknuo da tu nije bilo nikakvog popuštanja.

“Pa ne, kažem, ovo je reforma koju smo radili nekoliko godina (...). I to nije nikakvo popuštanje, to je donošenje velike važne strateške reforme za zaposlenike državnih i javnih službi od one Vlade koja je imala hrabrost ući u ovu reformu, a to je naša, i od one vlade koja je stvorila ekonomske i fiskalne preduvjete da uopće možemo ići u ovaku reformu sa ovakvim povećanjem plaća. To je bitno”, poručio je Plenković.