Plenković: Digitalizacija države i gospodarstva jedan od ciljeva u ovom desetljeću

"Digitalna tranzicija je jedini mogući put da ulovimo korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i da uopće možemo pratiti što radi umjetna inteligencija i kako ju regulirati", rekao je Plenković sudionicima skupa. Ocijenio je da su tehnološki giganti toliko brzi da međunarodne i regionalne organizacije, kao i države i Vlade, "kaskaju" za tehnološkim napretkom. "Prvo se nešto pojavi a onda to reguliramo. To je realnost", istaknuo je premijer Plenković. Poručio je mladima da prilagodba tako munjevitom tehnološkom razvoju ima utjecaj na njih i njihov izbor zanimanja, fakulteta i pozicioniranja na tržištu rada.

Jedan od ciljeva u idućim godinama bit će i demografska revitalizacija Hrvatske jer je to, upozorio je, strukturni problem i hrvatskog naroda i društva. Stoga će, najavio je premijer, krajem tjedna u javno savjetovanje biti upućena Strategiju demografske revitalizacije Hrvatske. Osvrnuo se i na važnost zelene tranzicije, kazavši da su klimatske promjene, globalno zagrijavanje, energetska tranzicija i postupno napuštanje fosilnih goriva najvažnija tema mladih u Europi i svijetu.

"Tu upravo vi trebate dati impuls Vladi i stranci za formuliranje takvih politika", poručio je mladima HDZ-a. Kao cilj naveo je i dalje ulagati u obrazovanje kako bi mladi od predškolske dobi do fakulteta stekli opća i posebna znanja i vještine i da bi velika ulaganja u to područje imalo smisla kada izađu na naše ili globalno tržište rada. Predsjednik HDZ-a pozvao je članove Mladeži HDZ-a, kojih ima oko 20.000, da u idućoj super izbornoj godini budu maksimalno angažirani te puno više nego su sada budu "vidljivi" na društvenim mrežama.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je mladim članovima HDZ-a da, ako se žele baviti politikom, moraju biti spremni na političku "borbu i fajt" i to prihvatiti kao način života. Poručio im je kako je politika ispred svega rad za javno dobro i tu ne mogu biti neodgovorni već za to moraju imati potrebna znanja. Smatra kako se danas suočavamo s oblikom politike koji je nazvao "prvoloptaškim aktivizmom" u kojem se građanima pokušava pokazati da je sve moguće brzo i odmah. "To jednostavno nije istina", istaknuo je Jandroković.