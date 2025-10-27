Pezo i Franković ostaju na čelu HDZ-a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Dubrovniku. Bili su jedini kandidati

Pezo, koji je na ovogodišnjim lokalnim izborima izabran za dubrovačko-neretvanskog župana, bio je jedini kandidat za predsjednika Dubrovačko-neretvanskog HDZ-a, a to će mu biti drugi mandat. Za potpredsjednike su potvrđeni zamjenik župana Joško Cebalo, gradonačelnik Metkovića i saborski zastupnik Dalibor Milan i dosadašnji potpredsjednik Roberto Krile, te predsjednik Općinskog vijeća Konavala Ivo Simović.

Ni Mato Franković, inače dubrovački gradonačelnik u trećem mandatu, nije imao konkurenciju za čelno mjesto dubrovačkog HDZ-a, na kojem je od 2014. godine.Za potpredsjednike su potvrđeni državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Zrinka Raguž, predsjednik dubrovačkog Gradskog vijeća Marko Potrebica i dosadašnji potpredsjednik Pero Milković.