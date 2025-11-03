Pentagon odobrio, Trump prelomio: Ipak ništa od slanja Tomahawka Ukrajini

Na pitanje novinara u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One razmatra li davanje tog oružja Ukrajini, Trump je odgovorio: "Ne, zapravo ne."

Pentagon je odobrio Bijeloj kući slanje krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk Ukrajini nakon što je procijenio da se to ne bi negativno odrazilo na američke zalihe, a konačna politička odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu, rekla su tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, prenio je u petak CNN.

Trump je ranije ovaj mjesec na radnom ručku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Bijeloj kući rekao da radije ne bi dao te projektile Ukrajini jer mu trebaju za zaštitu SAD-a.