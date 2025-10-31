Kanadski premijer se ispričao, ali Trump je odlučan: Neće biti trgovinskih pregovora!

Carney još nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

" Jako ga volim, ali ono što su učinili bilo je pogrešno ", rekao je Trump . " Ispričao se za to što su učinili s reklamom jer je to bila lažna reklama."

Trump je zbog sporne reklame prošli tjedan otkazao pregovore i dodao da povećava carine Kanadi za 10%, ne precizirajući odnosi li se to na sav uvoz ili samo na određene sektore.

Kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 milijuna dolara u emitiranje nove reklame protiv carina u Sjedinjenim Državama na kanalima kao što su Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN i ABC, namijenjene prvenstveno republikanskim biračima.

Reklama koristi audiozapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana koji je 1987. govorio da carine dugoročno ne funkcioniraju te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.

Reagan je bio poznat po svojoj podršci slobodnim tržištima i slobodnoj trgovini.