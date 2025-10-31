i dalje uvrijeđen

Kanadski premijer se ispričao, ali Trump je odlučan: Neće biti trgovinskih pregovora!

M. Šu./Hina

31.10.2025 u 22:43

Donald Trump i Mark Carney
Donald Trump i Mark Carney Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW / POOL
Američki predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u petak da Sjedinjene Države i Kanada neće ponovno pokrenuti trgovinske pregovore, a kanadski premijer Mark Carney ispričao mu se zbog emitiranja političke reklame u kojoj bivši predsjednik Ronald Reagan poručuje da su carine početak katastrofe.

"Jako ga volim, ali ono što su učinili bilo je pogrešno", rekao je Trump. "Ispričao se za to što su učinili s reklamom jer je to bila lažna reklama."

Carney još nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Trump je zbog sporne reklame prošli tjedan otkazao pregovore i dodao da povećava carine Kanadi za 10%, ne precizirajući odnosi li se to na sav uvoz ili samo na određene sektore.

Kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 milijuna dolara u emitiranje nove reklame protiv carina u Sjedinjenim Državama na kanalima kao što su Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN i ABC, namijenjene prvenstveno republikanskim biračima.

Reklama koristi audiozapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana koji je 1987. govorio da carine dugoročno ne funkcioniraju te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.

Reagan je bio poznat po svojoj podršci slobodnim tržištima i slobodnoj trgovini.

