Trump demantira: Ne razmatram napade unutar Venezuele

Američki predsjednik Donald Trump demantirao je da razmatra napade unutar Venezuele, što je u suprotnosti s njegovim komentarima od prošlog tjedna. Najnovija izajva stiže u jeku sve intenzivnijih očekivanja da bi Washington uskoro mogao proširiti operacije povezane s trgovinom drogom.

SAD-u su posljednjih mjeseci ojačale svoju vojnu prisutnost na Karibima, s borbenim zrakoplovima, ratnim brodovima i tisućama vojnika. Ta će se prisutnost značajno proširiti u nadolazećim tjednima dolaskom udarne skupine nosača zrakoplova Gerald Ford. U petak, kada su ga novinari na Air Force One pitali jesu li medijski izvještaji da razmatra napade unutar Venezuele istiniti, Trump je rekao: 'Ne.' No iz njegovog odgovora nije jasno isključuje li buduće napade unutar Venezuele ili jednostavno misli na to da još nije donesena konačna odluka.

Napad na 14 brodova Posljednjih tjedana Trump je javno izjavio da će njegova administracija izvesti napade na mete povezane s drogom unutar Venezuele. 'Kopno će biti sljedeće', rekao je Trump novinarima prošli tjedan . Američka kampanja na Karibima i istočnom Pacifiku već je rezultirala napadima na najmanje 14 brodova za koje Washington tvrdi da su bili uključeni u ilegalnu trgovinu drogom. Pritom je ubijena 61 osoba. Trump je prethodno potvrdio da je ovlastio CIA-u da provodi tajne operacije u Venezueli. Iako točno vrijeme bilo kakvih kopnenih napada nije jasno, dužnosnici bliski Trumpu sugerirali su da bi to moglo biti uskoro. Senator Lindsey Graham, visoki republikanski dužnosnik, u nedjelju je rekao da mu je Trump rekao da administracija planira izvijestiti zastupnike o vojnim operacijama protiv Venezuele i Kolumbije kada se vrati s putovanja u Aziju. Trump se u četvrtak vratio u Washington. Jedan anonimni američki dužnosnik rekao je da je vojska ponudila niz opcija, uključujući napade na vojne objekte unutar Venezuele, poput pista. VIDEO: Ovo su najopasnije države u Europi, evo gdje je Hrvatska

Ovo su najopasnije države u Europi, evo gdje je Hrvatska Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević