Pauzirani pregovori između SAD-a i Irana: Nema razgovora ako se rat u Libanonu ne okonča

Kako smo ranije izvijestili, iransko izaslanstvo burno je reagiralo na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa te je navodno u znak prosvjeda napustilo mjesto održavanja pregovora.

Član iranskog pregovaračkog tima također je poručio da neće biti razgovora o drugim temama ako se rat u Libanonu ne okonča.