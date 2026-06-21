Pauzirani pregovori između SAD-a i Irana: Nema razgovora ako se rat u Libanonu ne okonča

Pregovori između Irana i SAD-a u Švicarskoj "pauzirani su, ali nisu završeni", rekao je iranski izvor za novinsku agenciju Reuters
Kako smo ranije izvijestili, iransko izaslanstvo burno je reagiralo na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa te je navodno u znak prosvjeda napustilo mjesto održavanja pregovora.
Član iranskog pregovaračkog tima također je poručio da neće biti razgovora o drugim temama ako se rat u Libanonu ne okonča.
Podsjetimo, Trump je kada su razgovori započeli najprije zaprijetio je da će ponovno 'vrlo snažno' napasti Iran ako ne zaustavi svoje saveznike u Libanonu. Potom je u razgovoru za Fox upozorenje uputio izravno iranskom vodstvu ako Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zatvori Hormuški tjesnac.
'Zatvorite ga i nećete imati državu", rekao je Trump. "Nećete se ni vratiti u svoju je**** zemlju', rekao je na Fox-u.