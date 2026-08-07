Kip Gospe postavljen uz jedan od najprometnijih kanala na Jadranu

Nakon blagoslova kipa održana je tradicionalna procesija brodovima te povratak zavjetnoga Gospina kipa iz Ždrelašćice u Kukljicu.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je blagoslovio monumentalni kip, ispred crkve Gospe od Sniga , je rekao da je taj kip "znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze".

Kip izgledom podsjeća na postojeći kukljički kip Gospe od Sniga, kojeg se stoljećima časti u Kukljici i već pet stoljeća, svake godine uz blagdan Gospe Snježne, prenosi iz kukljičke župne crkve sv. Pavla u Ždrelašćicu.

Kip Marije s Isusom, oboje s krunama na glavi, izrađen je od plemenitog bračkog kamena i visok je tri metra, a s postoljem četiri metra te je među najvećim Gospinim kipovima u Hrvatskoj. Klesar Vlado Knežević radio ga je osamnaest mjeseci u klesarskoj radnji ‘Markvinia’ u Biogradu na Moru

Želja župljana je, rekao je nadbiskup, da kip posjetiteljima i prolaznicima koji plove tim kanalom bude svjedočanstvo vjere, da se na tom mjestu časti Marija.

Na mjestu crkvice Gospe od Sniga pomorci su 1514. godine pronašli sliku Gospe od Sniga te je u njenu čast i spomen podignuta crkva koja je od tada mjesto vjere, pouzdanja i izraz ljubavi prema nebeskoj Majci, koja nas, kako je rekao nadbiskup na misnom slavlju, upućuje prema sigurnoj luci – Kristu Spasitelju".

Također je rekao da je plovidba morem s Gospom slika našeg života.

"More je nekad mirno i blistavo, a nekad nemirno, nepredvidivo i opasno. Takav je i naš ljudski život. Nekad je sve mirno, jasno i sigurno, a nekad se podignu valovi bolesti, gubitka, nerazumijevanja, obiteljskih teškoća, osamljenosti i straha pred budućnošću", rekao je mons. Zgrablić.