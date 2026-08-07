Službenici Europske komisije otkrivaju: Rade za 7000 eura, ali neki se žele ubiti

Stotine tisuća Europljana sanjaju o tome da dobiju jedno od vrlo poželjnih službeničkih radnih mjesta u Europskoj komisiji, a ranije ove godine oko 170.000 ljudi prijavilo se na samo 1.500 početnih pozicija u institucijama EU-a. Ipak, za mnoge koji uspiju ući u izvršno tijelo EU-a stvarnost je daleko od onoga o čemu su sanjali

POLITICO je razgovarao s desetak dužnosnika i službenika iz kabineta različitih povjerenika i glavnih uprava različite dobi i nacionalnosti Opisali su instituciju u kojoj su ih dugo radno vrijeme, glomazna birokracija i, u nekim slučajevima, toksično upravljanje doveli do iscrpljenosti, otuđenosti i preispitivanja vrijede li novac i prestiž svega toga. Njihova iskustva znatno se razlikuju unutar Komisije, koja zapošljava oko 30.000 ljudi, ali iste su se pritužbe stalno ponavljale. Nekima je zajamčena anonimnost kako bi mogli otvoreno govoriti o svojim iskustvima na radnom mjestu. Uvjeti postaju sve teži 'Uvjeti postaju sve teži', rekao je Nicolas Mavraganis, predsjednik Union Syndicale Fédérale, krovne organizacije koja okuplja oko 20 sindikata zaposlenika u institucijama EU-a i međunarodnim tijelima. Službenik Komisije od 1994., federaciju vodi od 2019. i sudjeluje u zastupanju sindikata članica u odnosima s institucijama. 'Posla je sve više, što znači i sve veći pritisak.'

Kako je Bruxelles preuzeo važniju geopolitičku ulogu, odgovarajući na ruski rat protiv Ukrajine, upravljajući napetostima s Kinom i suočavajući se sa sve nepredvidljivijim SAD-om, službenici kažu da raste osjećaj kako je svaki predmet važan. Slične priče mogu se čuti u ministarstvima, odvjetničkim uredima i konzultantskim tvrtkama diljem Europe. No službenici kažu da kombinacija prestiža, političkog pritiska i same veličine institucije ovo iskustvo čini posebnim i često vrlo teškim. 'To je izvršno tijelo EU-a pa ljudi imaju neki čudan kompleks Boga', rekao je jedan službenik. Glasnogovornik Komisije rekao je da je institucija 'predana tome da bude moderno, ugodno i privlačno mjesto za rad', ukazujući na reviziju funkcioniranja Komisije koju je pokrenula predsjednica Ursula von der Leyen. Interno istraživanje pokazalo je da 74 posto zaposlenika Komisiju smatra privlačnim poslodavcem, što je šest postotnih bodova više nego 2023. Usporedivih javno dostupnih podataka nema mnogo. Istraživanje među zaposlenicima Europske središnje banke iz 2025. pokazalo je da je 85 posto zaposlenika ponosno što ondje radi, iako je manje od polovice smatralo da je njihov opseg posla podnošljiv. Te brojke ukazuju na širi paradoks: odanost instituciji može ostati snažna čak i kada svakodnevni radni uvjeti frustriraju zaposlenike. U Komisiji taj jaz pomaže objasniti zašto razočaranje ne dovodi nužno do odlaska zaposlenika. Ekspres-lonac Radna mjesta u Komisiji, gdje zaposlenici oblikuju politike koje utječu na više od 450 milijuna Europljana, i dalje su među najtraženijim poslovima u javnom sektoru. Bruxelles je također relativno pristupačan u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim glavnim gradovima, osobito kada primate plaću zaposlenika Komisije. Financijski poticaji također su znatni. Uspješni kandidati za radna mjesta razreda AD5 odnono početnu administratorsku poziciju namijenjenu osobama s visokom stručnom spremom zarađuju otprilike 6.000 do 7.000 eura mjesečno bez dodataka. Službenici Komisije pritom plaćaju porez EU-a umjesto nacionalnog poreza na dohodak, što općenito znači manje porezno opterećenje i veću neto plaću. Obiteljski dodaci, diplomatski popusti pri kupnji automobila i velika sigurnost radnog mjesta dodatno povećavaju privlačnost tih poslova. Neki službenici s kojima je POLITICO razgovarao čak unajmljuju stan u Bruxellesu dok njihove obitelji ostaju živjeti u drugoj državi, pa gotovo svakog vikenda lete kući.