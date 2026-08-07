Uzbuna u DR Kongu: Preko 4000 potvrđenih slučajeva ebole

Epidemija, druga najveća u svijetu po broju oboljelih, opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole.

Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.

Nacionalni institut za javno zdravstvo te srednjoafričke države u najnovijem je izvješću objavio da je ukupan broj zaraženih dosegnuo 4053, od kojih je 1850 smrtnih slučajeva.

Slučajevi zaraze potvrđeni su u pet pokrajina: Ituri, Sjeverni Kivu, Južni Kivu, Haut-Uele i Tshopo.