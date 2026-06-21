Amerika i Iran započeli pregovore, a Libanon je opet napadnut

Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J. D. Vancea i iranskih predstavnika započeli su nedjelju u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

Ministarstvo vanjskih poslova Katra, koji uz Pakistan posreduje u pregovorima između zaraćenih zemalja, objavilo je početak pregovora. Glasnogovornik ministarstva rekao je da je u tijeku početni sastanak na visokoj razini na kojem sudjeluju predstavnici SAD-a i Irana, kao i delegacije Pakistana i Katara. Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju.

Iransko ministarstvo odbacuje velika očekivanja od razgovora. U razgovoru za državnu televiziju IRIB, glasnogovornik ministarstva Ismail Bagej rekao je da nema planova da razgovori traju duže od jednog dana. Bagej je rekao da će razgovori započeti bilateralnim sastancima između iranskih predstavnika i pakistansko-katarske delegacije, nakon čega će u popodnevnim satima uslijediti razgovori s američkom delegacijom. Planirane su i radne skupine na stručnoj razini, rekao je, dodajući da bi se trbale baviti odmrzavanjem iranskih bankovnih računa i mogućem ublažavanju sankcija.

Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj Izvor: Profimedia / Autor: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia







+10 Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj Izvor: Profimedia / Autor: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Prekid nakon jednog dana? Nije jasno hoće li se i ovi razgovori prekinuti nakon jednog dana ili će se oni voditi neovisno o političkim pregovorima. Naser Hemati, guverner iranske središnje banke, također je otputovao u Švicarsku. Prema uvjetima okvirnog sporazuma između Washingtona i Teherana, konačni dogovor o iranskom nuklearnom programu treba se postići u roku od 60 dana. Međutim, primirje se već čini vrlo krhkim, a iranska je vojska u subotu objavila da ponovno zatvara Hormuški tjesnac za sve brodove kao odgovor na kršenja primirja u Libanonu.

Trump zaprijetio pristojbom Trump je u međuvremenu zaprijetio uvođenjem američke pristojbe za tranzit tim vitalnim plovnim putem ako se dogovor ne postigne u roku od 60 dana. Uoči odlaska, Vance je novinarima rekao: "Mislim i nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa, napredak po pitanju primirja u Libanonu." Dodao je da su američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner već u Švicarskoj te da očekuje da će u zemlji provesti najviše dva dana.