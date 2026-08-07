Kim Jong Un je svjestan toplinskog vala u Sjevernoj Koreji: Pazite što predlaže građanima

Državna televizija u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 stupnjeva Celzijevih, što je najviša temperatura otkako se u zemlji vodi evidencija o vremenskim prilikama.

Uz niz tropskih noći, državni mediji posvetili su neuobičajenu pozornost najtoplijim tjednima u godini, lokalno poznatim kao sambok ili pseći ljetni dani.