PSEĆA JUHA

Kim Jong Un je svjestan toplinskog vala u Sjevernoj Koreji: Pazite što predlaže građanima

I.K./Hina

07.08.2026 u 08:11

Kim Jong Un
Kim Jong Un Izvor: EPA / Autor: KCNA
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Dok Korejski poluotok pogađa toplinski val, sjevernokorejski državni mediji predlažu sve, od juhe od psećeg mesa do pileće juhe, kao načine suočavanja s tim, a Kim Jong Una prikazuju kao vođu koji podnosi teške uvjete zajedno sa svojim narodom.

Državna televizija u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 stupnjeva Celzijevih, što je najviša temperatura otkako se u zemlji vodi evidencija o vremenskim prilikama.

Uz niz tropskih noći, državni mediji posvetili su neuobičajenu pozornost najtoplijim tjednima u godini, lokalno poznatim kao sambok ili pseći ljetni dani.

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Među upečatljivijim preporukama je juha od psećeg mesa, koja odražava tradicionalno vjerovanje da pomaže ljudima da izdrže ljetne vrućine. U zdravstvenom članku objavljenom 2. kolovoza, list vladajuće stranke Rodong Sinmun citirao je liječnika u općoj bolnici u Pjongjangu koji preporučuje osvježavajuću hranu poput lubenice, krastavaca i mungo graha, kao i "hranjivu hranu" uključujući juhu od psećeg mesa, riblju kašu i kašu od crvenog graha.

List je posvetio zaseban članak juhi od psećeg mesa, opisujući je kao tradicionalno ljetno jelo i oživljavajući staru izreku da "čak i ako se juha od psećeg mesa prolije po vrhu stopala tijekom psećih ljetnih dana, postaje lijek".

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