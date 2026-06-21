bijes na truth socialu

Trump ponovno zaprijetio Iranu dok njegovi ljudi u Švicarskoj vode mirovne pregovore

V. B.

21.06.2026 u 16:08

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će ponovno 'vrlo snažno' napasti Iran ako ne zaustavi svoje saveznike u Libanonu

Trump se pritom referirao na Hezbolah, proiransku paravojnu skupinu koja posljednjih dana razmjenjuje vatru s Izraelom.

'Iran mora odmah zaustaviti svoje vrlo dobro plaćene PROKSIJE u Libanonu da stvaraju probleme', napisao je Trump.

'Ako to ne učine, ponovno ćemo vrlo snažno pogoditi Iran, baš kao što smo učinili prošli tjedan – samo još jače!!! Predsjednik DONALD J. TRUMP.'

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Prema podacima lokalnih vlasti, Izrael je od sklapanja sporazuma između Irana i SAD-a u Libanonu ubio 47 ljudi, dok je Hezbolah ubio pet izraelskih vojnika.

Dok je Trump gore navedeno tipkao na Truth Socialu  u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

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