Trump ponovno zaprijetio Iranu dok njegovi ljudi u Švicarskoj vode mirovne pregovore

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će ponovno 'vrlo snažno' napasti Iran ako ne zaustavi svoje saveznike u Libanonu
Trump se pritom referirao na Hezbolah, proiransku paravojnu skupinu koja posljednjih dana razmjenjuje vatru s Izraelom.
'Iran mora odmah zaustaviti svoje vrlo dobro plaćene PROKSIJE u Libanonu da stvaraju probleme', napisao je Trump.
'Ako to ne učine, ponovno ćemo vrlo snažno pogoditi Iran, baš kao što smo učinili prošli tjedan – samo još jače!!! Predsjednik DONALD J. TRUMP.'
Prema podacima lokalnih vlasti, Izrael je od sklapanja sporazuma između Irana i SAD-a u Libanonu ubio 47 ljudi, dok je Hezbolah ubio pet izraelskih vojnika.
Dok je Trump gore navedeno tipkao na Truth Socialu u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.