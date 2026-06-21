Trump ponovno zaprijetio Iranu dok njegovi ljudi u Švicarskoj vode mirovne pregovore

Trump se pritom referirao na Hezbolah, proiransku paravojnu skupinu koja posljednjih dana razmjenjuje vatru s Izraelom.

'Iran mora odmah zaustaviti svoje vrlo dobro plaćene PROKSIJE u Libanonu da stvaraju probleme', napisao je Trump.

'Ako to ne učine, ponovno ćemo vrlo snažno pogoditi Iran, baš kao što smo učinili prošli tjedan – samo još jače!!! Predsjednik DONALD J. TRUMP.'