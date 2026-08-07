Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih

Potpukovnik Dechrapee Kongdee, zapovjednik policije pokrajine Nonthaburi, potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Incident se dogodio u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Policija je identificirala počinitelja kao učenika.

Strašna tragedija

„Ovo je užasan incident. Tako nešto se nikada nije smjelo dogoditi“, rekao je premijer Anutin Charnvirakul novinarima u sjedištu vlade u Bangkoku.