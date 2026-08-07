tajland

Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih

V. B./Hina

07.08.2026 u 06:56

Arhivska fotografija
Arhivska fotografija Izvor: EPA / Autor: NARONG SANGNAK
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Sedam ljudi je ubijeno, a petnaest ozlijeđeno nakon što je učenik pucao u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka prije nego što se ubio, priopćile su vlasti

Potpukovnik Dechrapee Kongdee, zapovjednik policije pokrajine Nonthaburi, potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Incident se dogodio u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Policija je identificirala počinitelja kao učenika.

Strašna tragedija

„Ovo je užasan incident. Tako nešto se nikada nije smjelo dogoditi“, rekao je premijer Anutin Charnvirakul novinarima u sjedištu vlade u Bangkoku.

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„Kako se ovako nešto moglo dogoditi u našoj zemlji?“

Jedan 18-godišnji učenik rekao je Reutersu da je isprva pomislio kako pucaju petarde ili da netko udara nekim predmetom.

„U početku nisam mislio da je riječ o pucnjavi“, rekao je.

„Čulo se mnogo pucnjeva: bang, bang, bang. Onda je nastala tišina. A zatim je pucnjava ponovno počela.“

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