Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih

Sedam ljudi je ubijeno, a petnaest ozlijeđeno nakon što je učenik pucao u školi u Tajlandu sjeverno od Bangkoka prije nego što se ubio, priopćile su vlasti
Potpukovnik Dechrapee Kongdee, zapovjednik policije pokrajine Nonthaburi, potvrdio je žrtve za Reuters i rekao da je osumnjičeni napadač počinio samoubojstvo. Incident se dogodio u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Policija je identificirala počinitelja kao učenika.
Strašna tragedija
„Ovo je užasan incident. Tako nešto se nikada nije smjelo dogoditi“, rekao je premijer Anutin Charnvirakul novinarima u sjedištu vlade u Bangkoku.
„Kako se ovako nešto moglo dogoditi u našoj zemlji?“
Jedan 18-godišnji učenik rekao je Reutersu da je isprva pomislio kako pucaju petarde ili da netko udara nekim predmetom.
„U početku nisam mislio da je riječ o pucnjavi“, rekao je.
„Čulo se mnogo pucnjeva: bang, bang, bang. Onda je nastala tišina. A zatim je pucnjava ponovno počela.“