Ovo su detalji civilne službe nakon povratka vojnog roka: Postoje dva modela

Uz povratak vojnog roka, uvodi se novi model civilne službe za ročnike koji podnesu prigovor savjesti. Civilna služba trajat će tri mjeseca u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a uz mjesečnu naknadu od 340 eura ili četiri mjeseca u jedinicama lokalne samouprave uz primanje 170 eura

Nakon 18 godina Hrvatska je odlučila vratiti služenje vojnog roka, a s njime stiže i mogućnost služenja civilne službe, no oba njena oblika bit će ponešto drugačija nego što je to bilo do 2008. godine. Ponajprije se to odnosi na duljinu trajanja, a kod civilnog služenja i na sam model. Temeljno vojno osposobljavanje, kojim se ovdje nećemo posebno baviti, služit će se dva mjeseca u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, a ročnici će imati pravo na naknadu od oko 1100 eura. Prigovor savjesti Što se tiče onih koji budu imali prigovor savjesti, moći će služiti civilnu službu u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a u trajanju od tri mjeseca, za to će dobiti neoporezivu mjesečnu naknadu u iznosu od 340 eura, dok će se onima koji će civilnu obuku u trajanju od četiri mjeseca odraditi u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima, općinama i županijama, isplatiti neoporeziva mjesečna naknada od 170 eura.

No da bi se došlo do toga, nadležni područni odjel za poslove obrane dužan je novaka pri uvođenju u vojnu evidenciju upoznati s pravom da na temelju prigovora savjesti može podnijeti zahtjev za civilnu službu, a on to može učiniti u nadležnom područnom odjelu za poslove obrane nakon ocjene sposobnosti za vojnu službu. Ovdje valja istaknuti dvije stvari: prvo – o zahtjevu za prigovor savjesti odlučuje tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu, odnosno MUP, na prijedlog povjerenstva za civilnu službu toga ministarstva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, i drugo – prigovor savjesti može se odbiti. Dva modela 'civilke' Zakon o obrani propisuje da se civilno služenje u trajanju od tri mjeseca obavlja u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu. Civilni obveznici su za to vrijeme smješteni u prostorima civilne zaštite tri mjeseca neprekidno, a civilna služba koja se obavlja u općinama, gradovima i županijama traje četiri mjeseca, što znači osmosatni radni dan pet dana u tjednu. Osam sati računa se kao dan obavljene civilne službe. Mladići koji budu raspoređeni u Ravnateljstvo civilne zaštite bit će smješteni u Jastrebarskom, Bizovcu i Divuljama kod Trogira, a u budućnosti se planira dodavanje lokacija Dugi Dol i Varaždin. Na tim lokacijama polaznici će dobiti obuku koja se sastoji od temeljnog i specijalističkog osposobljavanja te uvježbavanja. Drugim riječima, ti civilni ročnici obučit će se za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite radi spašavanja života ljudi i materijalnih dobara, a civilna služba u ovakvom obliku dosad nije bila poznata.