Ovo što smo do sada vidjeli je ništa: Izvlači se teško naoružanje, presudit će lukava taktika. Evo i koja

Ulazimo u posljednjih deset dana kampanje za predsjedničke izbore s potpuno neizvjesnim raspletom situacije. Vodi se mrtva utrka između troje kandidata: Kolinde Grabar Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škore. Stručnjak za političku komunikaciju Krešimir Macan za tportal je analizirao što svaki od ovih kandidata mora napraviti da bi se dočepao drugog kruga izbora

Prema istraživanju agencije Promocija plus, koje je sinoć objavio RTL, Kolindu Grabar Kitarović bira 26,8 posto ispitanika, Zorana Milanovića 25,4 posto, a Miroslava Škoru 21 posto. S time da aktualna predsjednica pada, Milanović neznatno raste, a Škoro je značajno povisio izglede za drugi krug u odnosu na istraživanje provedeno prije mjesec dana.

'Imamo izjednačavanje šansi u ovom trenutku. Dakle bez obzira na to što ankete nisu baš konzistentne, u svakom slučaju dojam građana je da nije još sve odlučeno. Taj dojam se pretvara u činjenicu i sada će se odjednom dići interes građana za izbore', kaže.

Ova mrtva utrka može rezultirati većom izlaznosti građana na izbore, što je dobro za demokraciju, ali i same građane. 'Ovdje će se izvući svaki glas i to do 18 sati i 59 minuta, sve dok se birališta ne zatvore. To je dobro za demokraciju i građane jer se kampanje zadnjih dana intenzivno okreću građanima. Dosad smo imali međusobno prepucavanje koje nikome nije ništa značilo', smatra Macan. Pitanje je stoga koju taktiku i alate ovo troje kandidata treba izvući iz arsenala zadnjih deset dana kampanje? Evo što Milanović treba napraviti Da se taktika mijenja usred kampanje, pokazao je Zoran Milanović. Već je danas u medije pustio informaciju kako mijenja taktiku te se okreće svojim potencijalnim biračima i želi se odmaknuti od sve očitijeg rata Grabar Kitarović i Škore za glasače koji dolaze iz HDZ-ova bazena.

'Milanović je povukao prvi potez, pustio je najavu da mijenja taktiku. Nema napada na Grabar Kitarović i Plenkovića, počinje se obraćati svojima, objasniti im da je sve drugo nenormalna Hrvatska, a da on nudi normalnu. Mora poručiti: Bez obzira na to kakav jesam, ja sam jedina normalna opcija', analizira Macan. Smatra da Milanovićev prolazak u drugi krug uopće nije siguran te da si on ne može priuštiti to da uzme kokice i mirno gleda kako se glođu kandidati s desnice. U tu su zamku na početku kampanje upali, kaže, svi osim Škore. 'Nije bilo kampanje, a odjednom ju imamo i nitko više nije siguran', dodaje Macan.

Smatra da najjači kandidat ljevice mora smanjiti broj glasova koji bi se mogli raspršiti na ostale kandidate s lijevog spektra. 'Mora smanjiti glasove Daliji Orešković i drugima na tom spektru jer mu o jedan posto glasova može ovisiti prolazak u drugi krug. On mora ići s kampanjom: Glas za Daliju je glas za HDZ, za nenormalnu Hrvatsku. Mora pritom objasniti da nije da ima nešto protiv nje, no da je on jedini kandidat ljevice koji može doći do drugog kruga', objašnjava. Smatra da će Škorini pristaše, ako on ne prođe u drugi krug, pozvati da se glasa za Milanovića, samo da Grabar Kitarović ne osvoji drugi mandat. 'To će biti organizirani napad Škorine kampanje, pokušat će nagovoriti birače, a pitanje je hoće li ih oni poslušati', kaže. 'Grabar Kitarović se mora sabrati, Plenković na sebe treba preuzeti negativnu kampanju' Rejting Kolinde Grabar Kitarović je u padu. Aktualna se predsjednica, smatra Macan, mora sabrati i dati ljudima razlog da vjeruju u nju. 'Vjera u nju je poljuljana. Nemamo onu predsjednicu koja se svađala s Vladom, borila za blokirane, govorila o demografiji, koja je imala stav. Ljudi imaju dojam da nešto nedostaje u kampanji, postala je svađalica, ali ima još manevarskog prostora. Ona obilazi Hrvatsku, ljudi se vole slikati s njom, no reda gaf za gafom', analizira Macan mogući nastavak kampanje.

Saga s Bandićem i kolačima dovela je do toga, kaže, da se dio birača čak osjeća malo neugodno ako kažu da će glasati za nju. Na pitanje treba li aktualna predsjednica ulaziti u otvoreni sukob sa Škorom ili se samo smijati i fotografirati s građanima, odgovara da negativnu kampanju umjesto nje može preuzeti Andrej Plenković. 'Kampanja treba biti negativna, no ona mora zadržati odmjerenost i ne pretjerivati. U svađi dvoje uvijek profitira treći. S druge strane, kada imamo svađu u obitelji, uvijek želimo pobjeći od toga. Dakle pretjerano svađanje nije dobro', poručuje. Smatra da je jučerašnjom propovijedi zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić napravio 'poguranac' koji je trebao Grabar Kitarović. 'Ona je s Crkvom imala korektan odnos, Plenković je išao lijevo-desno, ona ne', dodaje. Savjetuje ljudima koji vode njenu kampanju da prokažu tko stoji iza Škore. 'Škoro je jedna priča, istureni kandidat, no iza njega stoje ljudi koje smo već gledali 2015., Karamarkova ekipa', zaključuje. Škoro je prerano ispucao adute Što se tiče ostatka kampanje Miroslava Škore, smatra da je on prerano ispucao najbolju municiju. Naime nakon njegovog nedjeljnog skupa u Lisinskom i poziva HDZ-ovcima da glasaju za njega podignuo je kampanju na novi nivo, zaoštrio ju je. To je, smatra Macan, dobra taktika i jedino mu to preostaje. 'Škori je biti ili ne biti. On u ovom trenutku najviše zaostaje. Za njega je definitivno sad il' nikada. On se mora baciti na glavu i bacio je rukavicu izravno Plenkoviću. To mu je bio jedini način, ali je po meni uranio. Sada je upalio sve alarme u HDZ-u', osvrće se Macan.