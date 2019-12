Grabar-Kitarović u Loboru: Nudim optimizam umjesto beznađa i razvoj umjesto propadanja

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je s predizbornog skupa u Loboru poručila da će i dalje promicati hrvatske nacionalne interese i da nudi zajedništvo umjesto „mi ili oni“, optimizam umjesto beznađa i inicijativu Triju mora srednje Europe, umjesto Balkana „od kojeg smo se odlijepili“.

Ocijenila je da je Hrvatska danas jedna od najprepoznatljivijih država u svijetu, koja vodi, a ne slijedi. Predsjednička kandidatkinja HDZ-a Grabar-Kitarović, rekla je kako je došla predstaviti svoj program koji je u cijelosti pozitivan, ali da mora odgovoriti na negativnosti koje šire drugi kandidati.

Ne navodeći imena, za jednog je kazala da je na Valentinovo krenuo u kampanju rekavši da trebamo ljude koji nose desnicu na srcu, no, kazala je Grabar-Kitarović, "neka nas nitko ne zavarava svojim lažnim probuđenim domoljubljem“.

Za drugog protukandidata rekla je kako je to „čovjek koji je bijesan na stanje u državi“. „A kada sam došla i preuzela dužnost predsjednice, Hrvatska je bila na koljenima. Kreditni rejting smeće, toliko nezaposlenih, toliko blokiranih, toliko firmi u blokadi. Hrvatska u nekakvom regionu. I onda je on danas bijesan. On je bio neradnik. Kada je bio premijer, radio je iz kafića, a ne iz Vlade“, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.