Stigla nova anketa: Grabar-Kitarović, Milanović i Škoro vode mrtvu utrku

Sve smo bliže još jednom izboru za predsjednika Republike, a u posljednjem ovogodišnjem istraživanju političkih preferencija kandidata za Pantovčak situacija je sve napetija. Očito je da će upravo drugi krug iznjedriti pobjednika. U samom finalu, 12 dana prije izbora, troje kandidata vode iznimno napetu, gotovo pa mrtvu trku! U napetoj predizbornoj atmosferi, u mjesecu održavanja predsjedničkih izbora donosimo vam ekskluzivno istraživanje RTL-a u suradnji s Promocijom plus.

S obzirom na otvoreni rat na desnici, prema istraživanju, HDZ-ovi birači, točnije njih 77,3 posto podržat će službenu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović, no 14,1 posto kaže da bi izabralo bivšeg člana HDZ-a Miroslava Škoru, koji im je ovoga vikenda na skupu i rekao da će biti njihov predsjednik. Mislava Kolakušića bira 2,3 posto. A u redovima HDZ-a ima i onih kojima je Zoran Milanović prvi izbor. Zanimljivo je da nešto manje SDP-ovaca bira Milanovića, nego HDZ-ovaca Grabar-Kitarović.

Ali do drugog kruga treba doći, a prema istraživanju ondje će se sučeliti aktualna predsjednica i bivši premijer. I tu vidimo pravi politički triler. Grabar-Kitarović u tom slučaju bira 48,3 posto ispitanika (51,8 posto u studenom). Zorana Milanovića 47,6 posto (u studenom 44,5 posto). Neodlučnih je 4,1 posto i to su oni koji bi odlučili o novom predsjedniku ili predsjednici.

Neodlučnih birača je 7,9 posto što je, s obzirom na iznimno tijesan poredak u vrhu, jako puno, no i oni mogu odlučiti tko će u drugi krug koji je još neizvjesniji! Škoro, koji je treći izbor u prvom krugu, u drugom pobjeđuje i Grabar-Kitarović i Milanovića.

Gotovo 80 posto HDZ-ovaca u ovakvom srazu bira predsjednicu, a nešto više od 18 posto Miroslava Škoru. No više od 60 posto SDP-ovaca prednost daje Škori, gotovo upola manje je za predsjednicu.

U sam finiš, u tjednu uoči predsjedničkih izbora, kandidati na vrhu ulaze s razlikom koja je gotovo na razini statističke pogreške, tako da je jedino jasno da ćemo do pobjednika doći u drugom krugu, no potpuno je neizvjesno tko će se ondje naći. A onda, ovisno o tome tko do njega dođe, počinje potpuno nova bitka.