Milanović tvrdi da bi Tuđman dobio šut-kartu iz HDZ-a da je danas živ; priznao je i da se okružio pogrešnim ljudima

Kandidat za predsjednika RH Zoran Milanović u Pressingu N1 televizije odgovarao je na mnoga aktualna pitanja iz sve žešće predsjedničke kampanje

Na pitanje brine li ga mogućnost da bude treći, odgovara: Brine me svaka mogućnost, uvijek sam spreman na sve izazove u politici, jer me nitko ovdje nije doveo za ruku. Od početka sam morao raditi sa slabijim kartama u rukama.

Spreman sam na sve, u drugom će krugu biti nova mobilizacija. Ne precjenjujemo se. U drugom je krugu bilo prije pet godina bilo više glasača, i to 400.000. Tražimo izmjene izbornog zakona, a HDZ to opstruira, jer im ne dogovara veća transparentnost. Želimo da se na izborima formira birači odbor iz stranačkog tijela, gdje bi bila mnogo veća transparentnost, jer svatko kontrolira svakoga.

Smatra da bi Franju Tuđmana, da je danas živ, izbacili iz HDZ-a. 'Dopustio si je da ga okruže ljudi najniže kvalitete', dodaje i poručuje da su ljudi koji se danas pozivaju na njega smiješni te da s na Tuđmana mogu pozivati tek njegovi sinovi.

'Već sam se zalagao da se Markov trg nazove po Tuđmanu, ali su u međuvremenu skinuli Trg maršala Tita... Tuđman lagano odlazi u povijest. Na njegovom sprovodu nije bio nitko osim kasnijih autokrata i diktatora, kao što je Orban. Bilo mi je žao što nitko nije bio. Nisam likovao, bio sam diplomat, za razliku od Kitarović i ostalih.

Mislim da bi Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a zbog njegovih stavova o društvenim i intimnim pitanjima, pitanjima braka, Bleiburga, odnosa prema Titu. On bi dobio šut-kartu iz stranke. On je bio Titov general, od Tita je dobio viletinu, luksuzan stan u Nazorovoj, koji je privatizirao preko reda.

On je za Hrvatsku bio spreman provesti neko vrijeme u zatvoru, bio je prkosan i imao je gard. Nije često bio u pravu, ali je tada u bitnim stvarima bio u pravu, i to su mnogi hrvatski građani prepoznali, i zato je on mogao kao bivši Partizan, komunist, Titov general, koji je jako profitirao od tog sustava, ali je i kažnjen, biti prihvaćen kao lider i voditi Hrvatsku u to teško vrijeme. Nažalost dopustio je da ga okruže ljudi najniže moguće kvalitete, a svi ovi koji se danas pozivaju na njega su smiješni ljudi - svi. Na njega se može pozivati njegov sin i to je to', pojasnio je.

Na konstataciju Ilije Jandrića da se i on sam okruživao pogrešnim ljudima kaže: