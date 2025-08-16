Otkrivena lokacija idućeg susreta Trumpa i Putina: Moramo okrenuti novu stranicu

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”, rekao je Putin u svom govoru u Anchorageu u kojem nije konkretno govorio kako zaustaviti rat u Ukrajini. Izrazio je sigurnost kako do tog sukoba ne bi došlo da je Trump bio u Bijeloj kući, pa je svoj odnos s američkim predsjednikom prozvao orijentiranim na biznis i „punim povjerenja”.

Putin je rekao da se trebaju „ukloniti svi primarni uzroci sukoba” u Ukrajini, uzeti u obzir legitimna zabrinutost Moskve te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu”.