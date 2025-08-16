POVRATAK SURADNJI

Otkrivena lokacija idućeg susreta Trumpa i Putina: Moramo okrenuti novu stranicu

M.Č./Hina

16.08.2025 u 07:22

Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Rusija i SAD „trebaju okrenuti stranicu” i vratiti se suradnji, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”, rekao je Putin u svom govoru u Anchorageu u kojem nije konkretno govorio kako zaustaviti rat u Ukrajini. Izrazio je sigurnost kako do tog sukoba ne bi došlo da je Trump bio u Bijeloj kući, pa je svoj odnos s američkim predsjednikom prozvao orijentiranim na biznis i „punim povjerenja”.

Putin je rekao da se trebaju „ukloniti svi primarni uzroci sukoba” u Ukrajini, uzeti u obzir legitimna zabrinutost Moskve te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu”.

Trump je u svom obraćanju rekao da je s Putinom imao „iznimno produktivan susret” te da će se sada okrenuti telefonskim razgovorima, pa i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Republikanac je naglasio da je postignut napredak u pregovorima u miru, no da "nema dogovora" dok se dogovor ne postigne.

Dvojica predsjednika nisu odgovarala na pitanja novinara, a Putin je u polušali sugerirao da bi se idući susret mogao odviti u Moskvi.

