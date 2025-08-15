'Prostrli su crveni tepih najvećem zločincu od Hitlera. Ovo mu je nova pozadina za mobitel'

Brojni poznati i manje poznati Ukrajinci reagirali su na činjenicu da je američka administracija na čelu s Donaldom Trumpom pred Vladimira Putina u Anchorageu prostrla crveni tepih
Podsjetimo, protiv Vladimira Putina je aktivna optužnica za ratne zločine i otmicu ukrajinske djece iz okupiranih područja u toj zemlji.
Bivši novinar, a danas političar, Mustafa Nayyem, objavio je sliku američkih vojnika koji kleče kako bi osigurali crveni tepih postavljen u podnožju Putinovog aviona prije nego što se ruski predsjednik pojavio s natpisom: "Učinimo klečanje opet velikim".
Nayyem, koji je pomogao organizirati prosvjed 2013. na Majdanu, trgu neovisnosti u Kijevu, a koji je doveo do rušenja Putinovog saveznika Viktora Janukoviča, nije bio jedini.
Olga Rudenko, urednica Kyiv Independenta, podijelila je istu sliku s natpisom: "Ovo je Putinova nova pozadina za telefon. Američki vojnici kleče ispod velikih slova na kojima piše RUSIJA. Da poprave crveni tepih. Za ratnog zločinca."
Simbolika nije prošla nezapaženo ni u Rusiji. Video američkih vojnika koji kleče na tepihu ispod Putinovog aviona, na kojem je ćirilicom ispisana riječ RUSIJA, objavio je na Telegramu ruski informativni kanal Zvezda, koji je u vlasništvu ruskog ministarstva obrane.
Taj je isječak na mreži X podijelio Nijemac Jürgen Nauditt koji ga je stavio u kontekst usporedbe Putina s Hitlerom.