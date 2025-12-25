Otkazan božićni jazz koncert u Kennedy centru jer je na zgradu dodano i ime Donalda Trumpa

'Kad sam vidio promjenu imena na internetskoj stranici Kennedy centra, a potom nekoliko sati kasnije i na samoj zgradi, odlučio sam otkazati koncert', napisao je Redd u e-mailu A ssociated Pressu.

Od prošlog petka na pročelju zgrade stoji novi naziv u kojem je dodano ime aktualnog predsjednika SAD-a. Prema navodima Bijele kuće, odluku je odobrio odbor koji je predsjednik osobno imenovao, a pravni stručnjaci tvrde da je takav potez u suprotnosti sa zakonom. Trump je mjesecima ranije sugerirao da je otvoren za promjenu imena centra.

Redd, bubnjar i vibrafonist koji je na turnejama nastupao s glazbenicima poput Dizzya Gillespija i Raya Browna, od 2006. godine vodi blagdanske ‘Jazz Jamove’ u Kennedy centru, naslijedivši basista Williama Ketera Bettsa.

Predsjednik John F. Kennedy ubijen je 1963. godine, a godinu kasnije centar je dobio njegovo ime. Kennedyjeva nećakinja Kerry Kennedy najavila je da će Trumpovo ime ukloniti sa zgrade nakon što napusti dužnost.

Inače, zakon izričito zabranjuje upravnom odboru da centar pretvori u spomenik bilo kojoj drugoj osobi te da na vanjštinu zgrade stavlja ime nekog drugog.

Trump u borbi protiv 'woke' kulture

Trump se nažno se uključio u rad centra nazvanog po Kennedyu, nakon što ga je tijekom svojega prvog mandata uglavnom zanemarivao. Smijenio je vodstvo ustanove, temeljito promijenio sastav upravnog odbora te se pobrinuo da sam preuzme njegovo vodstvo, a ove je godine osobno bio domaćin svečanosti dodjele priznanja Kennedy centra, čime je prekinuo dugu tradiciju prema kojoj su predsjednici uglavnom imali ulogu promatrača. Promjene u Kennedy centru dio su šire predsjednikove misije borbe protiv, kako je naziva, ‘woke’ kulture u saveznim kulturnim institucijama.

Brojni su umjetnici otkazali nastupe u Kennedy centru otkako se Trump vratio na vlast, među njima Issa Rae i Peter Wolf. Lin-Manuel Miranda otkazao je planiranu produkciju mjuzikla Hamilton.