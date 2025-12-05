Ponijela ga glazba: Trump zaplesao na izvlačenju grupa za SP, video postao viralan

Američki predsjednik Donald Trump danas je prisustvovao na svečanoj ceremoniji ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu. I naravno, opet je privukao veliku pažnju
Donald Trump je na početku ždrijeba primio FIFA-inu nagradu za mir. Fifa je prije mjesec dana odlučila uvesti nagradu 'kako bi se nagradili pojedinci koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta'. Počasnu medalju sam si je stavio oko vrata, umjesto da je primi od predsjednika FIFA-e, Giannija Infantina, a nazvao ju je 'zaista jednom od najvećih počasti u svom životu'.
Specifični pokreti
Nedugo nakon dodjele, nije odolio da ne zapleše dok su Village People nastupali na pozornici, a što je odmah privuklo pozornost publike u dvorani, ali i svih kamera usmjerenih prema pozornici. Njegovi specifični plesni pokreti su ubrzo postali viralni i preplavili su društvene mreže.
Prva dama Melania Trump snimljena je kako se nježno smiješi svom suprugu dok je on plesao. Za tu je prigodu zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji, dok je Trump nosio plavo odijelo.
'Velika mi je čast. Spasili smo milijune i milijune života. Kongo je primjer. Indija i Pakistan. Toliko ratova koje smo pomogli zaustaviti. Čast mi je biti s Giannijem, radi nevjerojatan posao. Nogomet je nevjerojatna stvar, brojke su iznad svega što je bilo tko mislio da je moguće. Hvala obitelji, mojoj sjajnoj prvoj dami Melaniji. Nikad nisam vidio ovakav entuzijazam, blisko surađujemo s Kanadom i Meksikom, zahvaljujem im se', poručio je Trump nakon dobivanja nagrade.