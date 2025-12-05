Ponijela ga glazba: Trump zaplesao na izvlačenju grupa za SP, video postao viralan

Američki predsjednik Donald Trump danas je prisustvovao na svečanoj ceremoniji ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu. I naravno, opet je privukao veliku pažnju

Donald Trump je na početku ždrijeba primio FIFA-inu nagradu za mir. Fifa je prije mjesec dana odlučila uvesti nagradu 'kako bi se nagradili pojedinci koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta'. Počasnu medalju sam si je stavio oko vrata, umjesto da je primi od predsjednika FIFA-e, Giannija Infantina, a nazvao ju je 'zaista jednom od najvećih počasti u svom životu'.

Specifični pokreti Nedugo nakon dodjele, nije odolio da ne zapleše dok su Village People nastupali na pozornici, a što je odmah privuklo pozornost publike u dvorani, ali i svih kamera usmjerenih prema pozornici. Njegovi specifični plesni pokreti su ubrzo postali viralni i preplavili su društvene mreže.

Prva dama Melania Trump snimljena je kako se nježno smiješi svom suprugu dok je on plesao. Za tu je prigodu zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji, dok je Trump nosio plavo odijelo.

🚨 TRUMP DANCE — FIFA WORLD CUP 2026 FINAL DRAW EDITION 🕺 pic.twitter.com/WJAP0unamb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025