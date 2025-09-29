Orban: 'Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država'

"Ukrajina nije u ratu protiv Mađarske, ona je u ratu protiv Rusije. Trebala bi voditi računa o dronovima na svojoj istočnoj granici", rekao je Orban na intervjuu u desničarskom podcastu popularnom među njegovim pristašama.

"Vjerujem svojim ministrima, ali zamislimo da je (dron) zaista letio nekoliko metara tamo, pa što? Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država. Mi financiramo Ukrajinu, zapad daje sredstva, oružje", kazao je mađarski premijer.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.