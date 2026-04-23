Oporba zbog točke o zakupu napustila sjednicu zagrebačke Gradske skupštine

Riječ je o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici Ivana Banjavčića . Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Mario Župan rekao je novinarima da je oporba napustila sjednicu na toj točki pa su za nju glasovali samo vladajući koji su uspjeli osigurati kvorum jer im se pridružio Damir Bakić, kojeg zbog bolesti ranije nije bilo. Župan kaže da ne dvoje da Gradskom uredu za obrazovanje treba prostor, ali način nije transparentan i 300.000 eura je skuplji nego da se raspisao javni poziv. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša, njihov Fond za zaštitu okoliša raspisao je javni poziv te im je taj isti ponuđač za taj isti prostor dao za 300.000 eura nižu ponudu.

Gradska skupština prihvatila je da Nagradu Grada Zagreba dobiju Branko Čegec, pjesnik, kritičar, esejist, urednik i nakladnik, posmrtno Tigran Gorički, jedan od najznačajnijih gimnastičkih trenera, stručnjaka i sportskih vizionara, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Bosiljak“, izvanredna profesorica Rosa Karlić, skijašica Zrinka Ljutić, novinarka Barbara Matejčić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru na Institutu Ruđer Bošković Blaženka Melić, voditeljica Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb Anna Mrzljak, slobodni umjetnik Marko Pogačar, Restart, Savez studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Taekwondo klub Čigra, edukacijska rehabilitatorica Borka Teodorović, kazališna redateljica i redovita profesorica Anica Tomić i Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Sjena".

Prihvaćen je zaključak Kluba gradskih zastupnika Drito kojim se zadužuje gradonačelnik da u roku od 60 dana podnese cjelovito pisano izvješće o provedenim nadzorima nad namjenskim trošenjem proračunskih sredstava dodijeljenih kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Nije prihvaćen njihov zaključak da gradonačelnik u roku od 30 dana podnese izvješće o stanju i operativnosti sustava civilne zaštite. Nije prihvaćen niti zaključak Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU da gradonačelnik u roku od 60 dana podnese detaljno izvješće o zemljištima u vlasništvu Grada pogodnima ili s potencijalom, uz prenamjenu, za gradnju novih stambenih naselja te o mogućim načinima financiranja.

Bespovratna sredstava za projekt "Izgradnja Centra za autizam u Oporovcu"

Usvojen je prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izgradnja Centra za autizam u Oporovcu". Ukupna vrijednost projekta je oko 40 milijuna eura, od čega će se gotovo 50 posto osigurati kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a preostali iznos u gradskom proračunu za ovu godinu i projekcijama za 2027. i 2028. Razdoblje provedbe je 34 mjeseca, Centar će imati 60 učionica koje će primiti po 14 učenika kojima će se omogućiti jednosmjenska nastava.

Prihvaćeno je i Izvješće o lokacijama i količinama protuzakonito odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za njegovo sprječavanje u 2025. te izvješće za 2023. i 2024. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka od 2023. do 2028.. Također, i akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete grada od 2026. do 2030. kojim je predviđena zamjena 45.000 neusklađenih svjetiljki ukupne vrijednosti 22,5 milijuna eura te se očekuju uštede električne energije od najmanje 60 posto, što će rezultirati smanjenjem emisija CO2 te smanjenjem troškova.

Usvojen je izmijenjena Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene kojom gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, putem javnog natječaja dodijeliti na korištenje lokaciju na površini javne namjene za održavanje drugih manifestacija.

Prihvaćena su i dva prijedloga za kupnju nekretnina, obje vrijedne oko 150.000 eura, ali su "koraci" prema izgradnji Jarunskog mosta i kulturnog centra Dubrava.

Gradska skupština prihvatila je, bez oporbe koja se u raspravi oštro usprotivila, počasno pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima u organizaciji Mreže antifašistkinja Zagreba.