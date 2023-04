Oporba: Zakon se mijenja radi Jasenovca. Kazne su veće nego u doba Jugoslavije

"Ne mogu se oteti dojmu da se ovaj zakon donosi pod pritiskom koalicijskog partnera SDSS-a, a uoči komemoracije u Jasenovcu u nedjelju", istaknuo je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).

Sličnog je stava bio i Zlatko Hasanbegović (Domovinski pokret) ustvrdivši da je Plenkovićeva vlada izašla u susret SDSS-u kako bi se uvele drakonske kazne za pozdrav "Za dom spremni".

Pavliček: Vraćamo se u mračno vrijeme Jugoslavije

Pavliček je rekao da se "uvodi verbalni delikt te se vraćamo u mračno vrijeme Jugoslavije, od kada ovaj zakon i potječe", aludirajući da se mijenja zakon koji je donesen prije 46 godina.

Naime, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira donesen je 1977., a mijenjan je, istaknula je oporba, prije šest mjeseci kada su kazne smanjene. U raspravi je otvoreno i pitanje što se to dogodilo zadnjih mjeseci da se sada kazne drastično povisuju i to u hitnoj proceduri kako bi bile izglasane u petak, pa će za isticanje simbola i pozdrava koji potiču mržnju, kao i za širenje lažnih vijesti, iznositi od 700 do 4000 eura.