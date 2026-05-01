Na današnji dan počela je akcija Bljesak – munjevita operacija koja je najavila kraj rata

Na današnji dan, 1. svibnja 1995. godine, u ranim jutarnjim satima započela je vojno-redarstvena operacija Bljesak – jedna od ključnih akcija Domovinskog rata i prekretnica u oslobađanju okupiranog hrvatskog teritorija. U svega nešto više od jednog dana, hrvatske snage uspjele su slomiti otpor neprijatelja i vratiti pod svoj nadzor zapadnu Slavoniju, čime je otvoren put završnim operacijama koje će uslijediti nekoliko mjeseci kasnije

Operacija je započela u 5:21 sati napadom hrvatskih snaga na oko 80 kilometara dugoj bojišnici, i to iz tri smjera – s istoka, sjevera i zapada. Cilj je bio presjeći okupirano područje zapadne Slavonije i uspostaviti kontrolu nad ključnim prometnim pravcima, osobito autocestom Zagreb–Lipovac. U operaciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i specijalne policije, njih oko 7200, pod zapovjedništvom Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Odluku o pokretanju operacije donio je tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, a operativno ju je vodio general Janko Bobetko.

Munjevita pobjeda Snaga i brzina napada iznenadile su neprijateljske snage. Već u manje od 32 sata hrvatske su postrojbe oslobodile oko 500 četvornih kilometara okupiranog teritorija. Oslobođeni su ključni gradovi i mjesta: Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška. Time je praktički slomljen sustav obrane tzv. „Sektora Zapad“. Time je ponovno uspostavljena prometna povezanost istoka i zapada Hrvatske, što je imalo i strateški i simbolički značaj za državu koja je još uvijek bila u ratu.