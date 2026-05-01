Na današnji dan počela je akcija Bljesak – munjevita operacija koja je najavila kraj rata

Na današnji dan, 1. svibnja 1995. godine, u ranim jutarnjim satima započela je vojno-redarstvena operacija Bljesak – jedna od ključnih akcija Domovinskog rata i prekretnica u oslobađanju okupiranog hrvatskog teritorija. U svega nešto više od jednog dana, hrvatske snage uspjele su slomiti otpor neprijatelja i vratiti pod svoj nadzor zapadnu Slavoniju, čime je otvoren put završnim operacijama koje će uslijediti nekoliko mjeseci kasnije
Operacija je započela u 5:21 sati napadom hrvatskih snaga na oko 80 kilometara dugoj bojišnici, i to iz tri smjera – s istoka, sjevera i zapada. Cilj je bio presjeći okupirano područje zapadne Slavonije i uspostaviti kontrolu nad ključnim prometnim pravcima, osobito autocestom Zagreb–Lipovac.
U operaciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i specijalne policije, njih oko 7200, pod zapovjedništvom Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Odluku o pokretanju operacije donio je tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, a operativno ju je vodio general Janko Bobetko.
Munjevita pobjeda
Snaga i brzina napada iznenadile su neprijateljske snage. Već u manje od 32 sata hrvatske su postrojbe oslobodile oko 500 četvornih kilometara okupiranog teritorija. Oslobođeni su ključni gradovi i mjesta: Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška. Time je praktički slomljen sustav obrane tzv. „Sektora Zapad“.
Time je ponovno uspostavljena prometna povezanost istoka i zapada Hrvatske, što je imalo i strateški i simbolički značaj za državu koja je još uvijek bila u ratu.
Prekretnica Domovinskog rata
Operacija Bljesak smatra se jednom od ključnih prekretnica u Domovinskom ratu. Njezina uspješnost pokazala je visoku razinu organiziranosti, koordinacije i borbene spremnosti hrvatskih snaga, ali i promijenila odnos snaga na terenu.
Upravo je Bljesak bio uvod u operaciju Oluja, koja će nekoliko mjeseci kasnije dovesti do konačnog oslobađanja najvećeg dijela okupiranog teritorija Republike Hrvatske.
Cijena slobode
Iako se operacija pamti po vojnom uspjehu, obljetnice Bljeska svake godine podsjećaju i na žrtvu hrvatskih branitelja koji su u njoj sudjelovali. Državni vrh i građani redovito se okupljaju u Okučanima kako bi odali počast poginulima i prisjetili se događaja koji su obilježili noviju hrvatsku povijest.
Bljesak tako ostaje simbol odlučnosti, brzine i zajedništva u borbi za slobodu, ali i trajni podsjetnik na cijenu koja je za tu slobodu plaćena.