PREKRETNICA

U Okučanima budnicom počelo obilježavanje obljetnice operacije Bljesak

I.H./Hina

01.05.2026 u 09:16

Pripadnici vojske i policije izveli pokazne vježbe
U Okučanima je u petak ujutro, tradicionalnom budnicom Orkestra Oružanih snaga, počelo svečano obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije "Bljesak", u kojoj je 1. i 2. svibnja 1995. u samo 32 sata oslobođena zapadna Slavonija

U tom kratkom vremenu oslobođeno je 500 četvornih kilometara okupiranog područja, uključujući Okučane, Pakrac i Jasenovac. Bio je to početak oslobađanja Hrvatske i uvod u vojno-redarstvenu operaciju "Oluja".

Dostojanstvena svečanost u Okučanima iskazuje poštovanje prema Domovinskom ratu, temelju suvremene hrvatske države i hrvatskim braniteljima. U povijesnoj akciji "Bljesak" poginuo je 51 branitelj, a 162 su ranjena.

VRO Bljesak Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic

U programu svečanosti u spomen-obilježju Kocka vedrine u središtu Okučana na svaku će kocku biti položena ruža za svakog poginulog, a u znak poštovanja i zahvalnosti.

Okučane će preletjeti borbeni zrakoplovi Rafale.

Svečanom obilježavanju godišnjice "Bljeska" prisustvovat će hrvatski branitelji i obitelji poginulih, brojni građani te državni vrh: predsjednik Republike, predsjednik Sabora i predsjednik Vlade u pratnji ministara.

