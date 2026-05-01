U Okučanima budnicom počelo obilježavanje obljetnice operacije Bljesak

U tom kratkom vremenu oslobođeno je 500 četvornih kilometara okupiranog područja , uključujući Okučane, Pakrac i Jasenovac. Bio je to početak oslobađanja Hrvatske i uvod u vojno-redarstvenu operaciju "Oluja".

Dostojanstvena svečanost u Okučanima iskazuje poštovanje prema Domovinskom ratu, temelju suvremene hrvatske države i hrvatskim braniteljima. U povijesnoj akciji "Bljesak" poginuo je 51 branitelj, a 162 su ranjena.

U programu svečanosti u spomen-obilježju Kocka vedrine u središtu Okučana na svaku će kocku biti položena ruža za svakog poginulog, a u znak poštovanja i zahvalnosti.

Okučane će preletjeti borbeni zrakoplovi Rafale.

Svečanom obilježavanju godišnjice "Bljeska" prisustvovat će hrvatski branitelji i obitelji poginulih, brojni građani te državni vrh: predsjednik Republike, predsjednik Sabora i predsjednik Vlade u pratnji ministara.