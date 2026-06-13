Oglasio se Trump: 'Potpisivanje je sutra'

To je u skladu s najavama premijera Pakistana , koji je rekao da će se elektroničko potpisivanje održati sutra. Međutim, Iran je tvrdio da iako bi se potpisivanje moglo dogoditi u narednim danima, neće se dogoditi u nedjelju, piše Sky news .

'Sav će se ovaj proces odvijati brzo, lako i glatko', dodao je. 'Ako se to ne dogodi, imamo konačnu alternativu, nadamo se da se više nikada neće koristiti!'

Trump je rekao da će Hormuški tjesnac nakon potpisivanja odmah biti 'otvoren za sve'.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je ranije u subotu da su Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili okvir za mirovni sporazum nakon više od tri mjeseca rata, a očekuje se da će strane početni sporazum potpisati u sljedećih 24 sata.

Premijer Pakistana koji posreduje između dvije strane rekao je da se Pakistan priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini.

SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se strane dogovorile o tekstu i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.

No ranije u subotu, glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova Esmaeil Baghaei upozorio je da ne treba komentirati vrijeme potpisivanja.

'Morat ćemo pričekati i vidjeti točan datum potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iako to neće biti sutra', citirali su državni mediji Baghaeija.

'Mogućnost da se to dogodi u nadolazećim danima ne može se isključiti. Međutim, zbog oklijevanja druge strane, moramo biti oprezni u davanju bilo kakvih komentara o ovom procesu.'

Nije prvi put da su se dvije strane činile blizu početnog sporazuma o okončanju rata koji je započeo 28. veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran, ali Šarif je u emisiji X rekao: 'Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikad prije.'