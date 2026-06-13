Oglasio se Trump: 'Potpisivanje je sutra'

Donald Trump objavio je na Truth Socialu da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan sutra
To je u skladu s najavama premijera Pakistana, koji je rekao da će se elektroničko potpisivanje održati sutra. Međutim, Iran je tvrdio da iako bi se potpisivanje moglo dogoditi u narednim danima, neće se dogoditi u nedjelju, piše Sky news.
Trump je rekao da će Hormuški tjesnac nakon potpisivanja odmah biti 'otvoren za sve'.
'Sav će se ovaj proces odvijati brzo, lako i glatko', dodao je. 'Ako se to ne dogodi, imamo konačnu alternativu, nadamo se da se više nikada neće koristiti!'
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je ranije u subotu da su Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili okvir za mirovni sporazum nakon više od tri mjeseca rata, a očekuje se da će strane početni sporazum potpisati u sljedećih 24 sata.
Premijer Pakistana koji posreduje između dvije strane rekao je da se Pakistan priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini.
SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se strane dogovorile o tekstu i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.
No ranije u subotu, glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova Esmaeil Baghaei upozorio je da ne treba komentirati vrijeme potpisivanja.
'Morat ćemo pričekati i vidjeti točan datum potpisivanja memoranduma o razumijevanju, iako to neće biti sutra', citirali su državni mediji Baghaeija.
'Mogućnost da se to dogodi u nadolazećim danima ne može se isključiti. Međutim, zbog oklijevanja druge strane, moramo biti oprezni u davanju bilo kakvih komentara o ovom procesu.'
Nije prvi put da su se dvije strane činile blizu početnog sporazuma o okončanju rata koji je započeo 28. veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran, ali Šarif je u emisiji X rekao: 'Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikad prije.'