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Iran demantira: 'Ništa od sporazuma u nedjelju'

Bi. S.

13.06.2026 u 17:33

tportal
Izvor: EPA / Autor: DAVE HUNT
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Iran je u subotu izjavio da bi mogao potpisati okvirni mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama u narednim danima, ali je, prenosi Reuters, odbacio sugestiju posrednika Pakistana da će on biti potpisan u narednih 24 sata

SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju tromjesečnog rata blizu, a dužnosnik američke administracije rekao je da su se obje strane dogovorile o tekstu te da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima, piše Reuters.

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Podsjetimo, ranije u subotu pakistanski je premijer Šehbaz Šarif izjavio kako će se sporazum potpisati u iduća 24 sata.

Pakistan se, prema njegovim riječima, priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega su trebali uslijediti razgovori na tehničkoj razini.

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