Iran demantira: 'Ništa od sporazuma u nedjelju'

SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju tromjesečnog rata blizu, a dužnosnik američke administracije rekao je da su se obje strane dogovorile o tekstu te da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima, piše Reuters .

Podsjetimo, ranije u subotu pakistanski je premijer Šehbaz Šarif izjavio kako će se sporazum potpisati u iduća 24 sata.

Pakistan se, prema njegovim riječima, priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega su trebali uslijediti razgovori na tehničkoj razini.