SAD i Iran: Kraj rata je blizu

Iranske vlasti sastale su se kako bi raspravljale o memorandumu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Pakistan, koji već tjednima nastoji posredovati u postizanju dogovora, rekao je da je postignut konačni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana.

'Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi finalizirao korake koji slijede', objavio je Shehbaz Sharif na X-u.