Ministar: 'Iran je pobjednik, naš mač će uvijek visiti nad Hormuzom'

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da su promjene još moguće, no da okvirni sporazum daje do znanja da je njegova zemlja izišla snažnija iz rata.

SAD i Iran signalizirali su u petak da se sporazum o okončanju rata približava , dok je viši dužnosnik američke administracije rekao da se obje strane slažu s dokumentom te da Washington očekuje potpisivanje inicijalnog sporazuma nadolazećih dana.

'Iran je pobjednik rata sa SAD-om', rekao je na državnoj televiziji.

Arakči je rekao da će Iran djelovati s Omanom kako bi zadržao kontrolu nad prometom kroz tjesnac, koji je prije rata služio za prijevoz petine globalnih zaliha nafte i plina. 'Naš mač uvijek će visiti nad Hormuškim tjesnacem', rekao je.

Takozvani memorandum sporazumijevanja poziva na otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, rekli su izvori obje strane.

Pregovori po pitanju iranskog nuklearnog sporazuma, koje je američki predsjednik Donald Trump naveo kao razlog za pokretanje rata, odvit će se odmah kasnije.

Zapadni izvor rekao je da bi do potpisivanja sporazuma moglo doći čak u nedjelju te da bi potpisnici mogli biti američki potpredsjednik JD Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf, a najizglednija lokacija za potpisivanje je Ženeva. Arakči je rekao da će sporazum biti potpisan na daljinu prije nego što bude najavljen.

Prema nacrtu sporazuma kojeg je Reutersu opisala nekolicina izvora, SAD bi odmah počeo puštati milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava te ukinuo sankcije na izvoz nafte, u zamjenu za iransko otvaranje tjesnaca.

O iranskom nuklearnom programu bi se razgovaralo tijekom 60-dnevnog perioda pregovora. Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum naposljetku vodio do ukidanja iranskog nuklearnog programa, dok bi zaliha visokoobogaćenog uranija bila uništena i uklonjena, što je ključni američki zahtjev.

Prijedlozi uključuju rasprave o mogućim ratnim odštetama za Teheran i odbacivanje dugoročnog američkog zahtjeva za ograničavanjem iranskog raketnog programa, navode izvori.

Uvjeti također uključuju i sustav inspekcija kako bi se osiguralo dugoročno provođenje mjera. 'Njihov novac neće biti pušten dok se ne dokažu. Hormuški tjesnac bit će otvoren. Iran ne smije financirati terorističke grupe', rekao je američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. 'Na to su pristali. Ovo je sporazum koji se temelji na djelima.+