Hrvatski sud odlučio: Ukrajinac zbog Sjevernog toka ide u istražni zatvor

Ukrajinac je doveden na saslušanje na Županijski sud nakon što je tijekom jutra ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu koje je sutkinji istrage predložilo ekstradicijski pritvor , a odluku sutkinje novinarima je potvrdio jedan od njegovih branitelja, odvjetnik Matija Miloš .

"Mom klijentu je određen istražni zatvor na temelju prijedloga državnog odvjetnika radi osiguranja predaje temeljem europskog uhidbenog naloga u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sutkinja istrage će sada donijeti pisano rješenje, mi ćemo se na to žaliti, međutim ono što je za nas puno bitnije je daljnji postupak u kojem će se pred sudskim vijećem u izvanraspravnom vijeću odlučivati o tome da li su ispunjeni uvjeti za predaju", rekao je novinarima odvjetnik Miloš koji zajedno s odvjetnikom Ljubom Pavaskovićem Viskovićem brani Ukrajinca.

Miloš je potvrdio da do izručenja neće doći prije rješenja o žalbi te dodao da je obrana danas istaknula, a to će biti i predmetom u daljnjem postupku, kako Njemačka na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, a temeljem toga u Poljskoj je ono odbijeno. "To su dva temeljna razloga koje smo mi danas elaborirali i to će biti predmetom daljnjeg postupka", dodao je Miloš.

Branitelji će se žaliti u roku od tri dana od primitka rješenja.