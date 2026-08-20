NJEMAČKA TJERALICA

Hrvatski sud odlučio: Ukrajinac zbog Sjevernog toka ide u istražni zatvor

I.K./Hina

20.08.2026 u 18:54

Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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Ukrajinskom državljaninu Vladimir Ž. (46) koji je u srijedu uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na baltički Sjeverni tok, u četvrtak je sutkinja istrage Županijskog suda u Puli odredila istražni zatvor.

Ukrajinac je doveden na saslušanje na Županijski sud nakon što je tijekom jutra ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu koje je sutkinji istrage predložilo ekstradicijski pritvor, a odluku sutkinje novinarima je potvrdio jedan od njegovih branitelja, odvjetnik Matija Miloš.

Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
  • Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
  • Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
  • Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
  • Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
  • Uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok
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U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL

"Mom klijentu je određen istražni zatvor na temelju prijedloga državnog odvjetnika radi osiguranja predaje temeljem europskog uhidbenog naloga u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sutkinja istrage će sada donijeti pisano rješenje, mi ćemo se na to žaliti, međutim ono što je za nas puno bitnije je daljnji postupak u kojem će se pred sudskim vijećem u izvanraspravnom vijeću odlučivati o tome da li su ispunjeni uvjeti za predaju", rekao je novinarima odvjetnik Miloš koji zajedno s odvjetnikom Ljubom Pavaskovićem Viskovićem brani Ukrajinca. 

Miloš je potvrdio da do izručenja neće doći prije rješenja o žalbi te dodao da je obrana danas istaknula, a to će biti i predmetom u daljnjem postupku, kako Njemačka na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, a temeljem toga u Poljskoj je ono odbijeno. "To su dva temeljna razloga koje smo mi danas elaborirali i to će biti predmetom daljnjeg postupka", dodao je Miloš.

Branitelji će se žaliti u roku od tri dana od primitka rješenja.

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Uhićen u turističkom objektu

Ukrajinac za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog, izvijestila je u četvrtak istarska policija, uhićen je u srijedu u jutarnjim satima u turističkom objektu na području Pule.

"Europski uhidbeni nalog raspisao je Savezni sud pravde u Karlsruheu (Savezna Republika Njemačka) radi vođenja kaznenog postupka", navela je policija. Po završetku policijskog postupanja daljnje postupanje preuzelo je nadležno državno odvjetništvo.

Neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Verudeli gdje je boravio sa snimateljskom ekipom te je bio naveden kao član te ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom.

Sjeverni tok
Sjeverni tok Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Na području pulske Rive u tijeku je snimanje filma "Snake Island", a pulska obala u ovom filmu "glumi“ lokaciju vezanu uz Baltičko more budući da je radnja filma povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022 godine.

Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode "Sjeverni tok 1" i "Sjeverni tok 2" u blizini otoka Bornholma u rujnu 2022. godine

Navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, navelo je u priopćenju u srijedu njemačko savezno tužiteljstvo. U tu svrhu on i njegovi supočinitelji otputovali su iz Rostocka na jedrilici. Posrednici su jahtu prethodno unajmili od jedne njemačke tvrtke s lažiranim osobnim iskaznicama. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022., uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda.

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