SDP raspalio po Plenkoviću: 'Našao je Istru kao rupu u koju će bacati smeće'

Predstavnici istarskog SDP-a razgovarali su u Koromačnu s prosvjednicima ispred cementare Holcim, te izrazili negodovanje zbog Vladine odluke o spaljivanju otpada s lokacije PPK Velebit u cementari, istaknuvši da je premijer 'očito našao Istru kao rupu u koju će bacati smeće'

"Premijer Andrej Plenković i ministrica Marija Vučković pokazali su apsolutno nepoštovanje prema legitimnim predstavnicima izabranim u Županijsku skupštinu. Rekli su jedno veliko ne svim političkim opcijama koji sjede u Županijskoj skupštini, rekli su ne građanskim inicijativama, prosvjedu u Raši, te su rekli ne ljudima koji su primorani izaći na ulice i stati pred kamione", rekla je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović u ponedjeljak navečer u Koromačnu. Upitala se što građani mogu očekivati od institucija, od pravosuđa, državnog inspektorata, od DORH-a, a ponajviše od premijera, kad je preko noći donio odluku da se 650 tona otpada spali u Holcimu i Nexeu u Našicama i da se jednostavno ogluši.

'Istra uplaćuje više nego što joj se vraća' Ona je naglasila kako Istra u državni proračun uplaćuje više nego što joj se vraća kroz zdravstvo, socijalu, obrazovanje i druge sustave. "Mi samo tražimo da premijer pristojno odgovori na zahtjeve građana. Ako već neće staviti odluku izvan snage, neka to javno kaže", poručila je Radolović u izjavi za novinare. Ustvrdivši kako javnost više nema nikakvo povjerenje ni u struku niti u studiju utjecaja na okoliš, SDP-ova saborska zastupnica Marija Blažina pozvala je tvornicu da uspostavi dijalog s građanima koji, kako je rekla " više ne vjeruju nikome - ni Vladi, niti regionalnoj upravi, ni županu, niti lokalnoj upravi". "Jednostavno, nepovjerenje građana je sada usmjereno prema gotovo svim razinama vlasti", poručila je Blažina.

Koromačno: Građani blokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL







+3 Koromačno: Građani blokirali prometnicu zbog dovoza otpada iz Like Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL