Janša izazvao bijes izjavom o radnicima s Kosova: Albanci žestoko reagirali

Slovenski premijer Janez Janša našao se na udaru kritika zbog izjave o radnicima s Kosova koju je iznio govoreći o migracijskoj politici na godišnjem skupu menadžera u Portorožu
Savez albanskih udruga u Sloveniji oštro je reagirao na njegove riječi, ocijenivši da njima podcjenjuje i vrijeđa albansku zajednicu. Od premijera traže da izjavu povuče i javno se ispriča, objavila je Radiotelevizija Slovenije.
Janša je u četvrtak govorio o slovenskoj migracijskoj politici te podsjetio da je prošle godine izdano oko 150.000 radnih dozvola stranim državljanima. Kao primjer radne snage koja, prema njegovu mišljenju, ne predstavlja dodanu vrijednost za Sloveniju naveo je radnika s Kosova.
‘Netko tko dođe s Kosova i radi u komunalnom poduzeću, dobiva minimalnu plaću i dovede još i obitelj, s nacionalnog stajališta nije dodana vrijednost’, rekao je Janša.
‘Vrijednost čovjeka svodi na financijski učinak’
Predsjednica Saveza albanskih udruga u Sloveniji Flurina Ametaj u pisanoj je reakciji poručila da takva izjava vrijednost čovjeka svodi na njegov financijski doprinos te vrijeđa brojne Albance koji žive i rade u Sloveniji.
Iz Saveza ističu da pripadnici albanske zajednice rade u različitim sektorima, od komunalnih i obrtničkih poslova do zdravstva, inženjerstva i umjetnosti, te kroz poreze i doprinose sudjeluju u financiranju javnih usluga.
‘Kada premijer prosuđuje vrijednost osobe prema njezinom podrijetlu, plaći i obiteljskom životu, on je bestidno svodi na stavku u nacionalnoj bilanci. Takva procjena je diskriminirajuća i klasno ponižavajuća. Za nju se ne iznose jasni kriteriji ni podaci, a pojedinačni slučaj ne može biti osnova za opću procjenu doprinosa stranih radnika’, priopćili su.
Savez upozorava i da su ovakve političke poruke posebno problematične u trenutku kada se u Sloveniji raspravlja o izmjenama zakona o strancima. Smatraju da mogu dodatno poticati predrasude i nepovjerenje prema migrantima.
Od Janše zato traže da umjesto produbljivanja društvenih podjela pridonese jačanju međusobnog poštovanja i povjerenja.