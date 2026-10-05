Janša izazvao bijes izjavom o radnicima s Kosova: Albanci žestoko reagirali

Savez albanskih udruga u Sloveniji oštro je reagirao na njegove riječi, ocijenivši da njima podcjenjuje i vrijeđa albansku zajednicu. Od premijera traže da izjavu povuče i javno se ispriča, objavila je Radiotelevizija Slovenije.

Janša je u četvrtak govorio o slovenskoj migracijskoj politici te podsjetio da je prošle godine izdano oko 150.000 radnih dozvola stranim državljanima. Kao primjer radne snage koja, prema njegovu mišljenju, ne predstavlja dodanu vrijednost za Sloveniju naveo je radnika s Kosova.

‘Netko tko dođe s Kosova i radi u komunalnom poduzeću, dobiva minimalnu plaću i dovede još i obitelj, s nacionalnog stajališta nije dodana vrijednost’, rekao je Janša.