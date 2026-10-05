Liječnica otkrila kako su djeca oboljela nakon cijepljenja: 'Čuli smo se s liječnicima'

Zbog pojave osteomijelitisa nakon cijepljenja, povučeno je BCG cjepivo protiv tuberkuloze. Oboljela djeca nalaze se u bolnici, a epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić otkrila je u kakvom su stanju
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je tijekom dana da obustavlja distribuciju i primjenu BCG cjepiva zbog sumnje u neispravnost.
"Distribucija i primjena predmetnog cjepiva obustavljaju se kao mjera predostrožnosti, zbog sumnje na neispravnost u kakvoći koja je postavljena slijedom praćenja prijava sumnji na nuspojave. Mjera obustave distribucije i primjene predmetnog cjepiva bit će na snazi do završetka istrage", navodi se u priopćenju HALMED-a.
Naime, tijekom ove godine su zaprimili četiri prijave sumnji na pojavu osteomijelitisa, odnosno infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije Mycobacterium bovis, prisutne u cjepivu. Simptomi se mogu javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, a najčešće nakon godinu dana.
HZJZ je za procjepljivanje djece protv tuberkuloze u proteklih godinu i pol dana potrošio oko 60.000 doza ovog cjepiva iz dvije serije. Epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić je za Dnevnik.hr, opisala kako izgledaju simptomi osteomijelitisa.
"Najčešće zahvaća jednu kost i najčešće duže kosti, ruku i nogu, a može zahvatiti i kost rebra ili prsne kosti", rekla je Nemeth Blažić dodajući da roditelji trebaju obratiti pozornost na šepanje ili poremećen rad ruku i nogu kod djece.
Bolest se može objasniti
Otkrila je i u kakvom su stanju oboljela djeca. "Mi smo se čuli s liječnicima iz bolnice. Oni su dobro, primaju terapiju, još jedno vrijeme primat će terapiju i bez posljedica će se završiti liječenje", dodala je.
Istaknula je da se cjepivo BCG u Hrvatskoj koristi od 2019. godine. Nuspojave su se pojavile kod djece cijepljene 2024. i 2025. godine.
"Iako je nuspojava malo teža i ozbiljnija nego lokalno uobičajena nuspojava, ona se može uspješno liječiti i bez posljedica izliječiti i ona se može objasniti, odnosno očekivana je u opisu svojstava lijeka, dakle znamo objasniti njezin nastanak", rekla je epidemiologinja.
Zabrinuti roditelji
Brojni roditelji zatrpali su HZJZ pozivima i porukama, zabrinuti jer su cijepili svoju djecu. No, liječnica tvrdi da ne treba ništa posebno raditi ako nema simptoma, napose šepanja ili čudnih oteklina oko kostiju.
"Važno je napomenuti da se očekivana lokalna reakcija na cjepivo, koja je isto crvenilo i oteklina, kod BCG cjepiva javlja nekoliko tjedana od cijepljenja i ona je očekivana, zarasta jednom ranicom, pa onda ožiljkom i to treba nastati, a ovi su simptomi nešto drugo, puno duže nakon cijepljenja se javljaju", objasnila je Nemeth Blažić.
Ako roditelji ipak primijete otekline i šepanje, trebaju se javiti pedijatru ili liječniku zbog pregleda i daljnje obrade. Djeca koja nisu cijepljena, cijepit će se naknadno, nakon što HZJZ izda obavijesti.
"Nije štetno niti rizično po zdravlje to jedno čekanje, odnosno ova privremena obustava cijepljenja, zbog toga što je tuberkuloza, protiv koje se cijepi ovim cjepivom, bolest koja je manje rizična u Hrvatskoj, dakle javlja se manji broj oboljelih. Mogu se bez problema s odgodom cijepiti kasnije, a cjepivo je važno jer sprečava teške oblike bolesti u prvih pet godina života djeteta", zaključila je epidemiologinja.