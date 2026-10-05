Liječnica otkrila kako su djeca oboljela nakon cijepljenja: 'Čuli smo se s liječnicima'

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je tijekom dana da obustavlja distribuciju i primjenu BCG cjepiva zbog sumnje u neispravnost.

"Distribucija i primjena predmetnog cjepiva obustavljaju se kao mjera predostrožnosti, zbog sumnje na neispravnost u kakvoći koja je postavljena slijedom praćenja prijava sumnji na nuspojave. Mjera obustave distribucije i primjene predmetnog cjepiva bit će na snazi do završetka istrage", navodi se u priopćenju HALMED-a.

Naime, tijekom ove godine su zaprimili četiri prijave sumnji na pojavu osteomijelitisa, odnosno infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije Mycobacterium bovis, prisutne u cjepivu. Simptomi se mogu javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, a najčešće nakon godinu dana.

HZJZ je za procjepljivanje djece protv tuberkuloze u proteklih godinu i pol dana potrošio oko 60.000 doza ovog cjepiva iz dvije serije. Epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić je za Dnevnik.hr, opisala kako izgledaju simptomi osteomijelitisa.

"Najčešće zahvaća jednu kost i najčešće duže kosti, ruku i nogu, a može zahvatiti i kost rebra ili prsne kosti", rekla je Nemeth Blažić dodajući da roditelji trebaju obratiti pozornost na šepanje ili poremećen rad ruku i nogu kod djece.