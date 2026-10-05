Ukrajinci slave Vivaldi, Rusi tvrde da ih opkoljavaju: Što se zapravo događa na fronti?

Ruska i ukrajinska vojska istodobno pokušavaju preuzeti inicijativu na nekoliko dijelova bojišnice, no možda najvažnija bitka vodi se oko Kramatorska i Slovjanska, posljednje velike ukrajinske aglomeracije u Donjeckoj oblasti. Dok Moskva tvrdi da opkoljava ukrajinske snage i ubrzava napredovanje, Kijev promovira operaciju 'Vivaldi' kao veliki protunapad

Analiza neovisnog ruskog portala Meduza pokazuje znatno složeniju sliku: velikih okruženja zasad nema, Ukrajinci doista potiskuju Ruse kod Limana, ali ruske snage istodobno stvaraju sve veći pritisak kod Dobropolja i na prilazima Slovjansku. Ruske i ukrajinske operacije poklopile su se s novim intenziviranjem pregovora uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog čega su, upozorava Meduza, vojne akcije popraćene snažnim propagandnim kampanjama obiju strana.

Rusko zapovjedništvo svoja napredovanja predstavlja kao uništavanje opkoljenih ukrajinskih snaga, iako zasad nema potvrde da je Moskva uspjela zatvoriti veće ukrajinske formacije u obruč. Ukrajina pak tvrdi da je započela treću fazu operacije Vivaldi kod Limana u Donjeckoj oblasti. No objavljene snimke sugeriraju da ukrajinske snage ondje prije svega uspješno potiskuju Ruse s njihovih prednjih obrambenih položaja. U strateškom smislu situacija ostaje ista: Rusija pokušava s više strana probiti obranu prema Kramatorsku i Slovjansku, a Ukrajina to pokušava spriječiti protunapadima. Upravo bi ta bitka mogla biti presudna za daljnji tijek rata. Putin tvrdi da vrijeme radi za Rusiju Vladimir Putin prošlog je tjedna ustvrdio da i ukrajinske i europske vlasti procjenjuju kako Kijev Donbas može braniti još samo godinu i pol do dvije.

Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE







+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE

Ruski predsjednik tvrdi da će njegova vojska cijelo područje zauzeti znatno prije te da se tempo ruskog napredovanja povećava. Stanje na bojištu, međutim, zasad ne potvrđuje tako brz razvoj događaja. Rusija je do početka 2026. zauzela Pokrovsk i Siversk, a do ljeta i Kostjantinivku. No tijekom sljedećih mjeseci nije uspjela probiti obranu gradova koji štite kramatorsku aglomeraciju s juga, sjeveroistoka i jugozapada. Štoviše, kod Limana je izgubila dio teritorija osvojenog tijekom prethodne godine. Što je zapravo operacija Vivaldi? Jedno od najzanimljivijih područja trenutačnih borbi nalazi se oko Limana. Zapovjednik ukrajinskog Trećeg armijskog korpusa Andrij Bilecki, koji zapovijeda snagama zaduženima za obranu Kramatorska i Slovjanska sa sjevera, istoka i juga, objavio je novu fazu operacije Vivaldi. Nazvana je prema slavnom skladatelju i trebala bi imati četiri dijela. Konačni cilj operacije nije javno poznat, no Meduza procjenjuje da Ukrajinci vjerojatno pokušavaju rusku 20. i 25. armiju potisnuti iza rijeke Černi Žerebec, pritoka Siverskog Donjeca. Uspiju li u tome, ruske snage mogle bi izgubiti gotovo sve što su na tom području osvojile od ljeta 2025. godine.

No tvrdnje da Vivaldi predstavlja početak potpuno nove ukrajinske taktike koja bi mogla preokrenuti rat zasad treba uzeti s rezervom. Ukrajinska ofenziva traje od sredine ljeta, a maksimalno napredovanje na pojedinim dijelovima bojišta iznosi oko deset kilometara. Ukrajinci potiskuju Ruse kod Limana Posljednjih tjedana pojavilo se više snimki koje potvrđuju ukrajinske uspjehe. Prema Meduzinoj analizi, ukrajinske snage oslobodile su nekoliko sela na rubovima ruskog izbočenja oko Limana, među njima Novoselivku, Šandriholove i Nove, te se učvrstile u još nekoliko mjesta koja su mjesecima bila na samoj liniji dodira. Situacija ruske 20. armije pritom postaje sve teža jer su se ukrajinske jurišne skupine duboko probile na njezinim bokovima. Južnije, međutim, ruska 25. armija i dalje drži položaje na rubovima Limana, a ruske jurišne skupine ponovno su primijećene i u samom gradu. Ako Ukrajinci preuzmu prijelaze preko Černog Žerebeca kod Torskog i Zaričnog, Meduza procjenjuje da bi se ruska 25. armija mogla naći pod pritiskom da se povuče iz područja Limana.

Rusi su na desetak kilometara od Slovjanska Borba za Liman samo je dio puno šire operacije. Ruski napad na taj grad trebao je pomoći 3. ruskoj armiji, koja južnom obalom Siverskog Donjeca pokušava napredovati prema Slovjansku. Ruske snage još su krajem ljeta stigle do područja Mikolajivke, udaljene oko deset kilometara od Slovjanska, ali grad nisu uspjele zauzeti iz prvog pokušaja. Ukrajinci posljednjih tjedana protunapadima pokušavaju smanjiti taj pritisak. Posebno teške borbe vode se kod Raj-Oleksandrivke, u čije su središte ušle ukrajinske snage. Meduza procjenjuje da bi upravo rezultat tih borbi mogao odrediti hoće li se ruska vojska tijekom 2026. uspjeti približiti samim rubovima Slovjanska. Drugi veliki problem za Ukrajinu – Dobropolje Dok Ukrajinci postižu uspjehe kod Limana, situacija zapadno od Kramatorska razvija se nepovoljnije. Rusija ondje pokušava zaobići kramatorsku aglomeraciju preko Dobropolja, jednog od važnih ukrajinskih obrambenih čvorišta. Rusima je trebalo gotovo pola godine da prijeđu desetak kilometara od Pokrovska do južnih prilaza gradu. Za nastavak operacije doveli su ozbiljna pojačanja, uključujući 76. desantno-jurišnu i 90. tenkovsku diviziju.

Rusko Ministarstvo obrane u rujnu je iznenada objavilo da je Dobropolje opkoljeno. Dokaza za to nema. Ukrajinci su čak uspjeli vratiti kontrolu nad dijelom položaja na sjeveroistočnom rubu grada, ali su ruske jurišne skupine istodobno prodrle u Dobropolje s juga i započele borbe za sam grad. Situacija postaje sve teža Iako Dobropolje nije opkoljeno, Meduza upozorava da se položaj ukrajinskih snaga pogoršava. Rusija je na taj dio bojišta prebacila velike rezerve i ondje ostvarila znatnu brojčanu prednost. Ruske snage istodobno šire područje napada sjeverno i jugozapadno od grada. Prema ranijoj procjeni Bileckog, ruski plan predviđao je svojevrsna kliješta oko Kramatorska i Slovjanska: sjeverna skupina trebala je preko Limana i Svjatohirska presjeći pravce prema Izjumu i Harkivu, a južna preko Dobropolja ugroziti prometnice prema Kramatorsku. Ukrajinski uspjesi kod Limana zasad su ozbiljno poremetili sjeverni dio tog plana. No ruski cilj mogao bi biti jednostavniji: zauzeti Dobropolje i potom izravno napredovati cestom prema Kramatorsku, uz paralelni pritisak iz smjera Časiv Jara. To bi ukrajinsko zapovjedništvo moglo prisiliti na hitno slanje dodatnih snaga prema Dobropolju.