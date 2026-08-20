opasna situacija

Policija zbog pucnjave blokirala mjesto kod Dubrovnika: Pretresaju automobile

M.Da.

20.08.2026 u 18:40

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Muškarac je navodno ukrao pištolj zaštitaru te pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla

U Slanom nedaleko od Dubrovnika u tijeku je policijsko postupanje nakon pucnjave. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je muškarac ukrao pištolj zaštitaru u Novoj Mokošici, iako je ranije pisao da je pucao na policiju.

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Policija je ubrzo pronašla vozilo u kojem se muškarac odvezao. U vozilu je bilo i njegovo tijelo.

"U njemu je, na mjestu vozača, pronađena mrtva muška osoba", potvrdila je dubrovačko-neretvanska policija za net.hr.

No, građani javljaju da je promet kroz Slano zatvoren te da policija vrši pretres automobila.

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