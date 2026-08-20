Policija zbog pucnjave blokirala mjesto kod Dubrovnika: Pretresaju automobile

Muškarac je navodno ukrao pištolj zaštitaru te pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla
U Slanom nedaleko od Dubrovnika u tijeku je policijsko postupanje nakon pucnjave. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je muškarac ukrao pištolj zaštitaru u Novoj Mokošici, iako je ranije pisao da je pucao na policiju.
Policija je ubrzo pronašla vozilo u kojem se muškarac odvezao. U vozilu je bilo i njegovo tijelo.
"U njemu je, na mjestu vozača, pronađena mrtva muška osoba", potvrdila je dubrovačko-neretvanska policija za net.hr.
No, građani javljaju da je promet kroz Slano zatvoren te da policija vrši pretres automobila.