EU pravda sustav koji živcira putnike na granicama, posebno pohvalili Hrvatsku

Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Bruner ocijenio je u četvrtak Hrvatsku predvodnicom u Europskoj uniji u provedbi EES-a na graničnim prijelaznima, predstavljajući taj sustav zajedno s hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem u splitskoj zračnoj luci.

Sustav EES (Entry/Exit) je sustav Europske unije za digitalnu registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja, kao i podataka o odbijenim ulascima na vanjskim granicama država članica. Brunner je naglasio da je sustav uveden na svih 77 hrvatskih međunarodnih graničnih prijelaza. "Hrvatska je predvodnik u Europi kada se radi o implementaciji Entry/Exit sustava", rekao je Brunner, naglasivši da je Hrvatska ostvarila značajan učinak u njegovoj provedbi.

Sigurnost građana Brunner je kazao da je sustav važan za sigurnost građana Europske unije te naveo da je na europskoj razini dosad zabilježeno oko 50 tisuća odbijenih ulazaka. U Hrvatskoj je, rekao je Božinović, od uvođenja sustava odbijen ili zapriječen ulazak za 7771 putnika do jučerašnjega dana, što je oko 15 posto svih odbijanja ulazaka na teritorij Europske unije. On je podsjetio da je Hrvatska sustav počela postupno uvoditi u listopadu 2025. na svih 77 međunarodnih graničnih prijelaza, a puna provedba počela je 1. ožujka 2026., više od mjesec dana prije roka Europske komisije. "Do sada smo uspjeli kreirati više od 2,3 milijuna individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja. Obavili smo više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti", rekao je Božinović.

Predregistracija funkcionira Posebno je istaknuo organizaciju rada u Zračnoj luci Sveti Jeronim u Splitu, koja dnevno ima između 90 i 110 letova, odnosno više od 200 dolazaka i odlazaka, bez gužvi na graničnoj kontroli. "Vidjeli ste i sami, i povjerenik je mogao vidjeti naše kioske za predregistraciju koji funkcioniraju, zatim takozvana ABC vrata koja zapravo mijenjaju policijskog službenika na graničnom prijelazu. U ovoj predregistraciji se dio podataka, pogotovo biometrija, uzima izdvojeno od samog mjesta ulaska na teritorij Hrvatske, odnosno Europske unije", rekao je.