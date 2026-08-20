HZMO se javio nakon napada srpskih hakera: Evo što se događa s mirovinama

Nakon što je skupina srpskih hakera koja se krije pod nazivom INF Grupa objavila da je iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukrala podatke 105.000 hrvatskih građana, o napadu se oglasilo i Mirovinsko.

Za Dnevnik.hr su potvrdili da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju "HZMO Live – korisnički centar", koja služi za primanje i odgovaranje na upite korisnika.

"U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije", navode u HZMO-u.