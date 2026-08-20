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HZMO se javio nakon napada srpskih hakera: Evo što se događa s mirovinama

M.Da.

20.08.2026 u 17:55

Šalter HZMO-a
Šalter HZMO-a Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Nove informacije će objaviti najkasnije do petka u podne

Nakon što je skupina srpskih hakera koja se krije pod nazivom INF Grupa objavila da je iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukrala podatke 105.000 hrvatskih građana, o napadu se oglasilo i Mirovinsko.

Za Dnevnik.hr su potvrdili da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju "HZMO Live – korisnički centar", koja služi za primanje i odgovaranje na upite korisnika.

"U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije", navode u HZMO-u.

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Dodaju da po dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen ovim incidentom. No, nove informacije bi trebale biti poznate u petak do podneva.

"Poslovni procesi HZMO-a odvijaju se nesmetano. Isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava HZMO nisu dovedeni u pitanje", tvrde iz HZMO-a i dodaju da su njihove nadležne službe odmah po utvrđivanju kibernetičkog napada aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure.

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