Grlić Radman nije ni sumnjao u pobjedu Darijane Filipović: 'Imali smo taj osjećaj'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ocijenio je u ponedjeljak da je izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine važan za stabilnost, budućnost i prosperitet zemlje.
"Zadovoljni smo što je upravo i našim zalaganjem i podrškom izabrana kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog narodnog sabora, Darijana Filipović", rekao je Grlić Radman nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH, izabrana je za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH na općim izborima održanima u nedjelju.
"Nismo ni sumnjali da će Darijana Filipović pobijediti. Bili smo uvjereni, imali smo taj osjećaj", rekao je Grlić Radman.
Ministar je pritom istaknuo potrebu promjene izbornog zakona u BiH, ocijenivši da će u iduće četiri godine trebati raditi upravo na tome.
Govoreći o izboru hrvatske članice Predsjedništva BiH, rekao je da su birači ovaj put, kako smatra, "ispoštovali to pravo da svaki narod bira sam sebi svoga predstavnika". "Darijana Filipović je nadmoćno pobijedila i radujemo se suradnji s njom", kazao je.
Grlić Radman ocijenio je da je izbor Filipović važan za stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine te njezin prosperitet.
"Mislim da će ona još snažnije artikulirati upravo multinacionalnost Bosne i Hercegovine, koja počiva na Daytonskom mirovnom sporazumu, podjeli vlasti između tri konstitutivna naroda koji su jednakopravni", rekao je.
Dodao je da uvažavanje jednakopravnosti i međusobno uvažavanje mogu pridonijeti stabilnosti i funkcionalnosti institucija BiH.
Osvrnuo se i na rezultate HDZ-a BiH u Domu naroda na federalnoj razini te u Parlamentarnoj skupštini BiH na državnoj razini, ocijenivši ih dobrima.
"Hrvatska vlada je tu snažno podržavala sve napore i sve one legitimne zahtjeve koji su dolazili od Hrvata Bosne i Hercegovine", zaključio je Grlić Radman.