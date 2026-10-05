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Grlić Radman nije ni sumnjao u pobjedu Darijane Filipović: 'Imali smo taj osjećaj'

I.V./Hina

05.10.2026 u 20:21

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: EPA / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ocijenio je u ponedjeljak da je izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine važan za stabilnost, budućnost i prosperitet zemlje.

"Zadovoljni smo što je upravo i našim zalaganjem i podrškom izabrana kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog narodnog sabora, Darijana Filipović", rekao je Grlić Radman nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH, izabrana je za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH na općim izborima održanima u nedjelju.

"Nismo ni sumnjali da će Darijana Filipović pobijediti. Bili smo uvjereni, imali smo taj osjećaj", rekao je Grlić Radman.

Ministar je pritom istaknuo potrebu promjene izbornog zakona u BiH, ocijenivši da će u iduće četiri godine trebati raditi upravo na tome.

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Govoreći o izboru hrvatske članice Predsjedništva BiH, rekao je da su birači ovaj put, kako smatra, "ispoštovali to pravo da svaki narod bira sam sebi svoga predstavnika". "Darijana Filipović je nadmoćno pobijedila i radujemo se suradnji s njom", kazao je.

Grlić Radman ocijenio je da je izbor Filipović važan za stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine te njezin prosperitet.

"Mislim da će ona još snažnije artikulirati upravo multinacionalnost Bosne i Hercegovine, koja počiva na Daytonskom mirovnom sporazumu, podjeli vlasti između tri konstitutivna naroda koji su jednakopravni", rekao je.

Dodao je da uvažavanje jednakopravnosti i međusobno uvažavanje mogu pridonijeti stabilnosti i funkcionalnosti institucija BiH.

Osvrnuo se i na rezultate HDZ-a BiH u Domu naroda na federalnoj razini te u Parlamentarnoj skupštini BiH na državnoj razini, ocijenivši ih dobrima.

"Hrvatska vlada je tu snažno podržavala sve napore i sve one legitimne zahtjeve koji su dolazili od Hrvata Bosne i Hercegovine", zaključio je Grlić Radman.

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