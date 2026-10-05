Grlić Radman nije ni sumnjao u pobjedu Darijane Filipović: 'Imali smo taj osjećaj'

"Zadovoljni smo što je upravo i našim zalaganjem i podrškom izabrana kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog narodnog sabora, Darijana Filipović", rekao je Grlić Radman nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH, izabrana je za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH na općim izborima održanima u nedjelju.

"Nismo ni sumnjali da će Darijana Filipović pobijediti. Bili smo uvjereni, imali smo taj osjećaj", rekao je Grlić Radman.

Ministar je pritom istaknuo potrebu promjene izbornog zakona u BiH, ocijenivši da će u iduće četiri godine trebati raditi upravo na tome.