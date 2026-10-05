Nove optužbe na račun SDP-ove eurozastupnice: Sporne još dvije konferencije

Kako novinar Matej Devčić piše za Telegram, Jerković Kraljić krajem prošle godine organizirala je još dvije zdravstvene konferencije – u Bruxellesu i Strasbourgu – na kojima su također sudjelovale osobe iz njezina bliskog kruga.

Politico je ranije objavio da je Jerković Kraljić u prosincu 2024. na konferenciju o zdravstvu u Strasbourg povela sestru i prijatelje. Put je financirala njezina politička skupina europskih socijaldemokrata, a ukupni trošak prema njihovim informacijama iznosio je oko 12 tisuća eura.

Eurozastupnica je tada tvrdila da je trošak bio 8200 eura te da je sama platila troškove članova obitelji koji su sudjelovali na konferenciji. Sporno tituliranje pojedinih sudionika kao stručnjaka iz područja zdravstva objasnila je administrativnom pogreškom.