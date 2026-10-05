Nove optužbe na račun SDP-ove eurozastupnice: Sporne još dvije konferencije

Nakon što je Politico prošlog tjedna objavio da je SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković Kraljić na zdravstvenu konferenciju u Strasbourgu vodila članove obitelji i prijatelje, pojavile su se nove informacije koje govore da je slične stvari napravila u više navrata
Kako novinar Matej Devčić piše za Telegram, Jerković Kraljić krajem prošle godine organizirala je još dvije zdravstvene konferencije – u Bruxellesu i Strasbourgu – na kojima su također sudjelovale osobe iz njezina bliskog kruga.
Politico je ranije objavio da je Jerković Kraljić u prosincu 2024. na konferenciju o zdravstvu u Strasbourg povela sestru i prijatelje. Put je financirala njezina politička skupina europskih socijaldemokrata, a ukupni trošak prema njihovim informacijama iznosio je oko 12 tisuća eura.
Eurozastupnica je tada tvrdila da je trošak bio 8200 eura te da je sama platila troškove članova obitelji koji su sudjelovali na konferenciji. Sporno tituliranje pojedinih sudionika kao stručnjaka iz područja zdravstva objasnila je administrativnom pogreškom.
Još dvije konferencije
Telegram sada navodi da to nije bio izoliran slučaj. Prema njihovim informacijama, krajem prošle godine organizirane su još dvije slične konferencije, održane u Bruxellesu i Strasbourgu u razmaku od nekoliko dana.
Na njima su, tvrdi Telegram, pojedinim sudionicima iz različitih profesija bile pripisane funkcije liječnika, medicinskih sestara ili profesora na medicinskom fakultetu, iako se navodno nisu bavili tim zanimanjima.
Jerković Kraljić je u razgovoru s novinarom Telegrama odbacila tvrdnje da je učinila nešto pogrešno. Kazala je da su konferencije organizirane i provedene u skladu sa zakonom.
Pogrešno navođenje funkcija sudionika dvije godine zaredom, objasnila je nenamjernim administrativnim propustom svoje asistentice.