Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'

Očekivalo se da će se Trump sastati s Xi Jinpingom krajem ožujka. Međutim, SAD je sada zatražio odgodu putovanja, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. 'Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam. I zato smo zatražili da odgodimo za mjesec ili dva, i radujem se što ću biti s njima', rekao je američki predsjednik.

U nedjelju je Trump nagovijestio da bi SAD mogao odgoditi putovanje u Kinu, ako Peking ne pomogne u deblokiranju Hormuškog tjesnaca. 'Mislim da bi i Kina trebala pomoći jer Kina dobiva 90 posto svoje nafte iz tjesnaca', citirao je Trumpove riječi Financial Times. 'Željeli bismo znati prije toga.'

Međutim, američki ministar financija Scott Bessent tada je za CNBC rekao da bi putovanje moglo biti odgođeno zbog logistike.

Trump i Xi posljednji su se put sastali u listopadu u Južnoj Koreji na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), gdje su se, između ostalog, dogovorili o privremenoj stanci u tekućem trgovinskom ratu. Međutim, napetosti i dalje postoje oko pitanja poput kineskog izvoza rijetkih minerala i američkog izvoza naprednih računalnih čipova.

Kineski i američki trgovinski predstavnici održali su novi krug razgovora u Parizu u protekla dva dana. Pariški razgovori šesti su krug između dviju strana od početka Trumpovog drugog mandata u siječnju prošle godine.