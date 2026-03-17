NIŠTA OD PUTOVANJA?

Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'

L. Š. / Hina

17.03.2026 u 05:48

Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu, rekao je u ponedjeljak

Očekivalo se da će se Trump sastati s Xi Jinpingom krajem ožujka. Međutim, SAD je sada zatražio odgodu putovanja, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. 'Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam. I zato smo zatražili da odgodimo za mjesec ili dva, i radujem se što ću biti s njima', rekao je američki predsjednik.

U nedjelju je Trump nagovijestio da bi SAD mogao odgoditi putovanje u Kinu, ako Peking ne pomogne u deblokiranju Hormuškog tjesnaca. 'Mislim da bi i Kina trebala pomoći jer Kina dobiva 90 posto svoje nafte iz tjesnaca', citirao je Trumpove riječi Financial Times. 'Željeli bismo znati prije toga.'

Međutim, američki ministar financija Scott Bessent tada je za CNBC rekao da bi putovanje moglo biti odgođeno zbog logistike.

Trump i Xi posljednji su se put sastali u listopadu u Južnoj Koreji na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), gdje su se, između ostalog, dogovorili o privremenoj stanci u tekućem trgovinskom ratu. Međutim, napetosti i dalje postoje oko pitanja poput kineskog izvoza rijetkih minerala i američkog izvoza naprednih računalnih čipova.

Kineski i američki trgovinski predstavnici održali su novi krug razgovora u Parizu u protekla dva dana. Pariški razgovori šesti su krug između dviju strana od početka Trumpovog drugog mandata u siječnju prošle godine.

UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
NIŠTA OD PUTOVANJA?

NIŠTA OD PUTOVANJA?

Trump traži odgodu sastanka s kineskim predsjednikom: 'Zbog rata želim biti ovdje'
OKO 400 RANJENIH

OKO 400 RANJENIH

U pakistanskom zračnom napadu na Kabul poginulo najmanje 250 ljudi

