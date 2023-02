Objavljene nove snimke incidenta na Platku: Pogledajte kako je BMW uletio na skijašku stazu i početak tučnjave

Nakon što je pročelnik riječkog HGSS-a Marko Andrić kazao da postoji još jedna snimka incidenta na Platku, Nova TV i RTL objavili su snimke koje pokazuje incident od trenutka kada je BMW uletio na stazu pa i sam početak tučnjave

Za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik.

Ovaj slučaj je otvorio još jedno pitanje. Zašto je "driftanje" na Platku - komunalni prekršaj? Ispada da na cesti ne smijete vozilom divljati, ali na livadama, skijalištima - možete, jer je to, eto, komunalni prekršaj. Prvu kaznu su već platili i to za izvlačenje iz snijega.

'Odradili smo to sa ratrakom sa strojem za uređenje skijaške staze jer to je jedino vozilo koje se može kretati po ovako dubokom snijegu, trajalo je nekoliko minuta da se to napravi i cijena koja je naplaćena da se to napravi je 265 eura', rekao je Alen Udovič, direktor GSC-a.

Prometni stručnjak Goran Husinec zatečen je nevjerojatno malim kaznama. 'Baš me zanima da netko u Austriji uđe u skijašku stazu pa da malo drifta po stazi bi li prošao samo s novčanom kaznom ili bi tu bile puno veće kazne', rekao je Husinec.