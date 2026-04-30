Sutra istječe zakonski rok za okončanje rata s Iranom: Što će Trump odlučiti

Umjesto toga, analitičari i kongresni savjetnici rekli su da očekuju da će Trump ili obavijestiti Kongres da planira 30-dnevno produljenje , ili zanemariti rok , dok njegova vlada tvrdi da trenutačno primirje s Teheranom označava kraj sukoba .

Demokrati su od početka rata 28. veljače više puta pokušali donijeti rezolucije kojima se nastoji prisiliti Trumpa da povuče američke snage ili dobije odobrenje Kongresa. No Trumpovi republikanci, koji imaju tijesnu većinu u Senatu i Zastupničkom domu, gotovo su jednoglasno glasali protiv njih.

Prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973., američki predsjednik može voditi vojnu akciju samo 60 dana, a onda je mora prekinuti, tražeći od Kongresa odobrenje ili 30-dnevno produženje zbog "neizbježne vojne nužde u vezi sa sigurnošću Oružanih snaga Sjedinjenih Država".

Sukob u Iranu započeo je 28. veljače, kad su Izrael i Sjedinjene Države započele zračne napade na Iran. Trump je formalno obavijestio Kongres o sukobu 48 sati kasnije, kako to zakon nalaže, čime je započeo rok od 60 dana koji završava 1. svibnja.

Krhko primirje

Ako se borbe nastave, Trump može reći zakonodavcima da je pokrenuo još jedan period od 60 dana, što su predsjednici obiju stranaka u povijesti činili više puta otkako je Kongres donio zakon o ratnim ovlastima.