Kralj Karlo i kraljica Camilla završavaju svoj posjet SAD-u, oprostili se i s Trumpom

Britanski kralj Karlo i kraljica Camilla završavaju svoj četverodnevni državni posjet SAD-u vrlo kratkim posjetom Bijeloj kući kako bi se oprostili od američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su već šarmirali na svečanoj večeri dva dana ranije

Službeni razlog kraljevskog putovanja bio je obilježavanje 250. obljetnice američkog stjecanja neovisnosti od britanske kolonijalne vlasti.

Državni posjet također je poslužio da se popravi ono što je Karlo na večeri s Trumpom nazvao "neraskidivom vezom" i "neophodnim savezom" između dviju zemalja. Odnosi su u posljednje vrijeme napeti zbog odbijanja Ujedinjenog Kraljevstva da se pridružiti dvomjesečnom američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Čini se da je uspjelo. Koliko god bio bijesan zbog britanskog premijera Keira Starmera, Trump je novinarima rekao koliko mu je drag njegov "veliki prijatelj" Karlo. "Kad toliko volite kralja neke zemlje, to vjerojatno pomaže vašem odnosu s premijerom", rekao je.

