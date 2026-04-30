Kralj Karlo i kraljica Camilla završavaju svoj posjet SAD-u, oprostili se i s Trumpom

I.H./Hina

30.04.2026 u 19:53

Donald Trump i kralj Karlo
Donald Trump i kralj Karlo Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Britanski kralj Karlo i kraljica Camilla završavaju svoj četverodnevni državni posjet SAD-u vrlo kratkim posjetom Bijeloj kući kako bi se oprostili od američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg su već šarmirali na svečanoj večeri dva dana ranije

Službeni razlog kraljevskog putovanja bio je obilježavanje 250. obljetnice američkog stjecanja neovisnosti od britanske kolonijalne vlasti.

Državni posjet također je poslužio da se popravi ono što je Karlo na večeri s Trumpom nazvao "neraskidivom vezom" i "neophodnim savezom" između dviju zemalja. Odnosi su u posljednje vrijeme napeti zbog odbijanja Ujedinjenog Kraljevstva da se pridružiti dvomjesečnom američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Kraljica Camilla, kralj Charles, Donald i Melania Trump
Britanski kraljevski par u Bijeloj kući Izvor: EPA / Autor: ALLISON ROBBERT/ POOL

Čini se da je uspjelo. Koliko god bio bijesan zbog britanskog premijera Keira Starmera, Trump je novinarima rekao koliko mu je drag njegov "veliki prijatelj" Karlo.

"Kad toliko volite kralja neke zemlje, to vjerojatno pomaže vašem odnosu s premijerom", rekao je.

Kralj Charles i kraljica Camilla
Kralj Charles i kraljica Camilla Izvor: Profimedia / Autor: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

U srijedu su kralj i kraljica odali počast žrtvama terorističkih napada na New York 11. rujna 2001., položivši cvjetni buket na spomenik gdje su nekada stajali tornjevi blizanci Svjetskog trgovinskog centra.

Očekuje se da će Karlo posljednjeg dana položiti vijenac na Nacionalnom groblju Arlington, s druge strane rijeke Potomac u Virginiji, svetom mjestu za mnoge Amerikance gdje su pokopani deseci tisuća poginulih u ratovima. Također se očekuje da će kraljevski par prisustvovati zabavi u malom gradu u Virginiji kako bi se pridružili onome što je britansko veleposlanstvo nazvalo naizgled egzotičnom "sjevernoameričkom tradicijom zajedničkog obroka".

Kasnije tijekom dana, kraljevski par će odletjeti na Bermude u Karlov prvi posjet kao suverena britanskom teritoriju koji nije stekao neovisnost.

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

