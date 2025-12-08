Novi desničarski savez nije ni sklopljen, a već ga je napustila jedna stranka

U Vukovaru će sutra i formalno biti sklopljen novi politički savez na desnici. Vrata suradnje otvorena su, kažu, svima osim Domovinskom pokretu. No, kako neslužbeno doznaje RTL u savezu neće biti jedne najavljene stranke

Čelnici četiriju nacionalističko-suverenističkih stranaka DOMiNO-a, Hrvatskih suverenista, HSP-a i Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, sutra će u Vukovaru zapečatiti dogovor o zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. No zapelo je već na početku jer u Vukovaru neće biti Tomislava Jonjića, zvijezde hrvatske desnice na prošlim predsjedničkim izborima, koji se u posljednji trenutak s Marijem Radićem, Marijanom Pavličekom i Zlatkom Hasanbegovićem ipak razišao, neslužbeno doznaje RTL. Jonjić je ispred svoje stranke 'Jedino Hrvatska' trebao potpisati dokument koji će označiti i službeno sklapanje Vukovarske koalicije.

'Šteta je da za sada nije urodilo plodom naše zalaganje za još širu suradnju, onu koja bi omogućila suradnju s Mostom i Domovinskim pokretom, a ne samo s nekim drugim izvanparlamentarnim strankama... Za sada te inicijative nisu pale na plodno tlo, pa na sutrašnji sastanak u Vukovar nismo niti pozvani...', napisao je Tomislav Jonjić na Facebooku. Jonjić dodaje i da to ne znači razlog za prekid razgovora ili kolegijalnih odnosa, lopticu spušta i čelnik suverenista. No stajalište suverenista i Domina je jasno - svim su desnim opcijama vrata otvorena osim DP-u.

