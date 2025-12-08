vukovarska koalicija

Novi desničarski savez nije ni sklopljen, a već ga je napustila jedna stranka

I.V.

08.12.2025 u 20:59

U novom desničarskom savezu ipak neće biti stranke Tomislava Jonjića 'Jedino Hrvatska'
U novom desničarskom savezu ipak neće biti stranke Tomislava Jonjića 'Jedino Hrvatska' Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

U Vukovaru će sutra i formalno biti sklopljen novi politički savez na desnici. Vrata suradnje otvorena su, kažu, svima osim Domovinskom pokretu. No, kako neslužbeno doznaje RTL u savezu neće biti jedne najavljene stranke

Čelnici četiriju nacionalističko-suverenističkih stranaka DOMiNO-a, Hrvatskih suverenista, HSP-a i Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, sutra će u Vukovaru zapečatiti dogovor o zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. No zapelo je već na početku jer u Vukovaru neće biti Tomislava Jonjića, zvijezde hrvatske desnice na prošlim predsjedničkim izborima, koji se u posljednji trenutak s Marijem Radićem, Marijanom Pavličekom i Zlatkom Hasanbegovićem ipak razišao, neslužbeno doznaje RTL.

Jonjić je ispred svoje stranke 'Jedino Hrvatska' trebao potpisati dokument koji će označiti i službeno sklapanje Vukovarske koalicije.

'Šteta je da za sada nije urodilo plodom naše zalaganje za još širu suradnju, onu koja bi omogućila suradnju s Mostom i Domovinskim pokretom, a ne samo s nekim drugim izvanparlamentarnim strankama... Za sada te inicijative nisu pale na plodno tlo, pa na sutrašnji sastanak u Vukovar nismo niti pozvani...', napisao je Tomislav Jonjić na Facebooku.

Jonjić dodaje i da to ne znači razlog za prekid razgovora ili kolegijalnih odnosa, lopticu spušta i čelnik suverenista. No stajalište suverenista i Domina je jasno - svim su desnim opcijama vrata otvorena osim DP-u.

U pozadini neuspjelih pregovora četvorke i Jonjića - su neslužbeno doznaje RTL, i svađe oko mjesta na listama. Navodno su Jonjiću ponuđena vodeća mjesta u dvije izborne jedinice - a on navodno želi više. Iz DP-a pak vide moguću suradnju s Jonjićem. Pa se 'rat na desnici' nastao iz sukoba Ivan Penava (DP) - Mario Radić nastavlja i dalje.

Kulminirao je pobjedom Penave na izborima i izlaskom Radića iz stranke koji je osnovao novu DOMiNO, a Marijan Pavliček uz njegovu potporu slavio u Vukovaru, kojem je Penava do tada bio na čelu puna tri mandata.

