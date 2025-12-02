Kadrovska tvornica radikalne desnice: Koliko je ekstreman novi pomladak AfD-a

Njemačka desničarska stranka AfD osnovala je novu omladinsku organizaciju pod nazivom Generacija Njemačka, a otvorena je isključivo članovima stranke i glavni joj je cilj školovanje kadrova za buduće pozicije u stranci i parlamentu
Osnivanje nove omladinske organizacije dolazi uoči superizborne 2026. godine, ključne za AfD, te se uklapa u strategiju daljnje normalizacije stranke u javnom prostoru, što je proces koji je već daleko odmakao u istočnim saveznim državama.
Model s istoka Njemačke
Struktura i politički kurs organizacije Generacija Njemačka već se od početka oslanjaju na najradikalnije i ujedno izborno najuspješnije ogranke AfD-a s istoka Njemačke, ponajviše iz Brandenburga. Kako piše Tagesschau, među inicijatorima je i Dennis Hohloch, glavni tajnik AfD-ova kluba zastupnika u parlamentu Brandenburga i jedan od osnivača ranije omladinske organizacije Mlada alternativa (njem. Junge Alternative, JA).
AfD je na tom području posljednjih godina postao najjača politička snaga upravo zahvaljujući radikalnom kursu, uz strogu unutarnju disciplinu i jasnu javnu komunikaciju, a to je recept koji Generacija Njemačka nastoji replicirati na nacionalnoj razini.
Nastavak kursa abolirane Mlade alternative
Stranka se priprema za moguće povijesne izborne rezultate jer Njemačku 2026. godine očekuju komunalni i pokrajinski izbori u pet saveznih zemalja, pri čemu AfD u Saskoj – Anhaltu i Mecklenburgu – Zapadnoj Pomeraniji priželjkuje ulazak u vladu. To otvara potrebu i za većim brojem profesionalnih kadrova – zastupnika, savjetnika, parlamentarnih suradnika i organizatora kampanja.
Na osnivačkoj skupštini u Gießenu, pred oko 800 mladih članova stranke, supredsjednica AfD-a Alice Weidel poručila je da pomladak treba postati 'tvornica budućih nositelja političke odgovornosti'. 'Treba nam snažna druga i treća linija', rekla je, uz ovacije okupljenih.
Osnivanje Generacije Njemačka ne predstavlja ideološki zaokret. Novi predsjednik organizacije, 28-godišnji zastupnik iz Brandenburga Jean-Pascal Hohm, jasno je poručio da oni nastavljaju isti politički kurs kao Mlada alternativa, koju je Savezni ured za zaštitu ustava ranije ove godine proglasio 'dokazano ekstremno desničarskom organizacijom', zbog čega ju je AfD kompromisno raspustio.
'Naš cilj je osnažiti matičnu stranku i nećemo odstupiti od sadržaja koje godinama zastupamo', rekao je Hohm, naglasivši da je promjena isključivo organizacijska.
Zbog toga što nova omladinska organizacija predstavlja nastavak radikalizirane Mlade alternative političari iz SPD-a i Zelenih sada pozivaju na pokretanje postupka njezine zabrane pred Saveznim ustavnim sudom.
Bliski odnosi s ekstremističkim okruženjem
Hohm je godinama aktivno povezan s vodećim figurama njemačke krajnje desnice. Među prvima mu je u Gießenu čestitao Hannes Gnauck, donedavni lider Mlade alternative, a koji je prošle godine izjavio da 'Njemačka mora ponovo odlučivati tko uopće pripada njemačkom narodu'.
Podršku mu je dao i Björn Höcke, jedan od najutjecajnijih radikalnih lidera AfD-a, koji poznaje Hohma dug niz godina i smatra ga 'mostom prema organizacijama iz pretpolitičkog prostora'.
Sigurnosne službe klasificiraju Hohma kao 'dokazanog desnog ekstremista'. U izvješćima se navodi da zastupa teoriju o 'zamjeni stanovništva', tipičnu za ekstremistički Identitetski pokret, te otvoreno podržava ulazak bivših pripadnika tog pokreta u AfD i njihovo zapošljavanje u stranačkim strukturama.
Hohm, koji je njen član od 17. godine, smatra se prototipom političara kakve Generacija Njemačka želi masovno stvarati: radikalnog u sadržaju, potpuno lojalnog stranačkoj disciplini i spremnog za svaku političku funkciju.
Stranka AfD sada računa na to da će zahvaljujući novoj omladinskoj organizaciji dobiti stotine novih, stranački oblikovanih kadrova koji će je pratiti u daljnjem političkom usponu i eventualnom ulasku u izvršnu vlast.