Kadrovska tvornica radikalne desnice: Koliko je ekstreman novi pomladak AfD-a

Njemačka desničarska stranka AfD osnovala je novu omladinsku organizaciju pod nazivom Generacija Njemačka, a otvorena je isključivo članovima stranke i glavni joj je cilj školovanje kadrova za buduće pozicije u stranci i parlamentu

Osnivanje nove omladinske organizacije dolazi uoči superizborne 2026. godine, ključne za AfD, te se uklapa u strategiju daljnje normalizacije stranke u javnom prostoru, što je proces koji je već daleko odmakao u istočnim saveznim državama. Model s istoka Njemačke Struktura i politički kurs organizacije Generacija Njemačka već se od početka oslanjaju na najradikalnije i ujedno izborno najuspješnije ogranke AfD-a s istoka Njemačke, ponajviše iz Brandenburga. Kako piše Tagesschau, među inicijatorima je i Dennis Hohloch, glavni tajnik AfD-ova kluba zastupnika u parlamentu Brandenburga i jedan od osnivača ranije omladinske organizacije Mlada alternativa (njem. Junge Alternative, JA). AfD je na tom području posljednjih godina postao najjača politička snaga upravo zahvaljujući radikalnom kursu, uz strogu unutarnju disciplinu i jasnu javnu komunikaciju, a to je recept koji Generacija Njemačka nastoji replicirati na nacionalnoj razini.

Nastavak kursa abolirane Mlade alternative Stranka se priprema za moguće povijesne izborne rezultate jer Njemačku 2026. godine očekuju komunalni i pokrajinski izbori u pet saveznih zemalja, pri čemu AfD u Saskoj – Anhaltu i Mecklenburgu – Zapadnoj Pomeraniji priželjkuje ulazak u vladu. To otvara potrebu i za većim brojem profesionalnih kadrova – zastupnika, savjetnika, parlamentarnih suradnika i organizatora kampanja. Na osnivačkoj skupštini u Gießenu, pred oko 800 mladih članova stranke, supredsjednica AfD-a Alice Weidel poručila je da pomladak treba postati 'tvornica budućih nositelja političke odgovornosti'. 'Treba nam snažna druga i treća linija', rekla je, uz ovacije okupljenih.