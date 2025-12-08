Uvijek isto: 'Koliko pravaša, toliko pravaških stranaka u Hrvatskoj'

Ako je vjerovati riječima čelnika stranke DOMiNO Marija Radića, sva relevantna desnica u Hrvatskoj sutra će se službeno ujediniti u stvaranju političkog desnog fronta, i to pod nazivom 'Vukovarska koalicija'. No ako je vjerovati donedavnoj sjajnoj zvijezdi desnice Tomislavu Jonjiću, ali i ako ćemo uzeti u obzir da se inicijativi nisu pridružile snažne parlamentarne stranke poput Mosta ili Domovinskog pokreta, čini se da ona nema blistavu perspektivu
Sam Mario Radić potvrdio je Jutarnjem listu da je 'prva faza ambicioznog projekta uspješno okončana': memorandum kojim se obvezuju na zajednički izlazak na parlamentarne izbore sutra će potpisati čelnici DOMiNO-a, Hrvatskih suverenista, HSP-a i Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića.
'Platforma je otvorena za desne, konzervativne i suverenističke snage. Osim za Domovinski pokret, s kojim nemamo što razgovarati jer su imali svoju šansu. A naš nulti uvjet za sudjelovanje u bilo kojoj vlasti bit će Ministarstvo kulture. Svi koji to prihvaćaju dobro su došli', citirao je Jutarnji list Radića.
Upravo na odnosu prema Domovinskom pokretu inicijatori su se razišli s Jonjićem te je kazao da želi ostati otvoren za suradnju 's vrijednim ljudima iz Mosta i DP-a, a možda i s nekim drugim strankama srodnog programa'. On ima primjedbu i na naziv 'Vukovarske koalicije' jer upozorava da to izaziva nepotrebne asocijacije na 'vukovarsku Hrvatsku', s kojom je na posljednje saborske izbore izišao Domovinski pokret.
Nova koalicija, kaže, treba biti novi projekt, a ne nastavak originalno zamišljenog Domovinskog pokreta.
U pozadini neuspjelih pregovora o potencijalnoj koaliciji, čini se, stajali su i veliki apetiti za mjesta na izbornim listama: sugovornici bliski Radiću objasnili su da su Jonjiću ponuđena vodeća mjesta u dvije izborne jedinice i da on 'sam sebe precjenjuje'.
Politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić podsjeća da je u novijoj hrvatskoj povijesti desnica često 'kanibalizirala samu sebe' te da se zbog fragmentacije redovito držala ispod izbornog praga ili oko njega, nikad ne ostvarivši potencijal koji zapravo posjeduje.
'Uzevši u obzir trenutnu polarizaciju u društvu, izvjesno je da potencijal za desnicu postoji i da je pokušaj njenog ujedinjenja znatno prije samih izbora politički oportun i pametan potez. U tome je Mario Radić vješt', kaže Trogrlić.
Ipak, dodaje, ne može se zanemariti činjenica da je izvan potencijalne koalicije ostao Most, stranka koja ima vrlo značajnu ulogu na tom dijelu političkog spektra, te Domovinski pokret, a koji ima svoju poziciju i dobru vidljivost usprkos koaliciji s HDZ-om, koja ih je djelomično oslabila.
'Ako se na desnici ponovno počne događati fragmentacija kao bezbroj puta do sada, ona će i završiti kao bezbroj puta do sada. Taj korpus birača koji se nalazi nešto desnije od HDZ-a ne treba precjenjivati, ali ni podcjenjivati: ondje postoji potencijal za najmanje 11 do 12 posto, a u perspektivi i do 20 posto glasova. Pitanje je tko je u stanju to kapitalizirati. Povijest nas uči da Hrvatska ima pravaških stranaka onoliko koliko ima pravaša i već sada postoje naznake da će se podjele ponoviti', govori Trogrlić.
On smatra da desnici svakako nedostaje lider oko kojega bi se bila spremna okupiti.
'Mario Radić ima veliku sposobnost u strateškom planiranju i organizacijskom aspektu, ali on nikako nije prava osoba za predstavljanje desne opcije u javnosti i toga je vrlo svjestan. Tomislav Jonjić barem naizgled ima takav potencijal, no njemu nedostaju strateško planiranje, stranačka organizacija i infrastruktura, a na koncu i sredstva. Kombinacija njega i Radića bila bi obećavajuća i jako je loše za njih da su se već u startu pokazale pukotine u tom odnosu', zaključuje Trogrlić.
Nakon sutrašnjeg potpisivanja 'memoranduma', predviđa, bit će ključno vidjeti hoće li za iduće parlamentarne izbore Radić pronaći 'nekog novog Ivana Penavu ili Tomislava Jonjića'.