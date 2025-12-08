Uvijek isto: 'Koliko pravaša, toliko pravaških stranaka u Hrvatskoj'

Ako je vjerovati riječima čelnika stranke DOMiNO Marija Radića, sva relevantna desnica u Hrvatskoj sutra će se službeno ujediniti u stvaranju političkog desnog fronta, i to pod nazivom 'Vukovarska koalicija'. No ako je vjerovati donedavnoj sjajnoj zvijezdi desnice Tomislavu Jonjiću, ali i ako ćemo uzeti u obzir da se inicijativi nisu pridružile snažne parlamentarne stranke poput Mosta ili Domovinskog pokreta, čini se da ona nema blistavu perspektivu

Sam Mario Radić potvrdio je Jutarnjem listu da je 'prva faza ambicioznog projekta uspješno okončana': memorandum kojim se obvezuju na zajednički izlazak na parlamentarne izbore sutra će potpisati čelnici DOMiNO-a, Hrvatskih suverenista, HSP-a i Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića. 'Platforma je otvorena za desne, konzervativne i suverenističke snage. Osim za Domovinski pokret, s kojim nemamo što razgovarati jer su imali svoju šansu. A naš nulti uvjet za sudjelovanje u bilo kojoj vlasti bit će Ministarstvo kulture. Svi koji to prihvaćaju dobro su došli', citirao je Jutarnji list Radića. Upravo na odnosu prema Domovinskom pokretu inicijatori su se razišli s Jonjićem te je kazao da želi ostati otvoren za suradnju 's vrijednim ljudima iz Mosta i DP-a, a možda i s nekim drugim strankama srodnog programa'. On ima primjedbu i na naziv 'Vukovarske koalicije' jer upozorava da to izaziva nepotrebne asocijacije na 'vukovarsku Hrvatsku', s kojom je na posljednje saborske izbore izišao Domovinski pokret.

Nova koalicija, kaže, treba biti novi projekt, a ne nastavak originalno zamišljenog Domovinskog pokreta. U pozadini neuspjelih pregovora o potencijalnoj koaliciji, čini se, stajali su i veliki apetiti za mjesta na izbornim listama: sugovornici bliski Radiću objasnili su da su Jonjiću ponuđena vodeća mjesta u dvije izborne jedinice i da on 'sam sebe precjenjuje'. Politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić podsjeća da je u novijoj hrvatskoj povijesti desnica često 'kanibalizirala samu sebe' te da se zbog fragmentacije redovito držala ispod izbornog praga ili oko njega, nikad ne ostvarivši potencijal koji zapravo posjeduje. 'Uzevši u obzir trenutnu polarizaciju u društvu, izvjesno je da potencijal za desnicu postoji i da je pokušaj njenog ujedinjenja znatno prije samih izbora politički oportun i pametan potez. U tome je Mario Radić vješt', kaže Trogrlić.