'žuta linija'

Izrael proglasio novu granicu s Palestinom

B. S. / Hina

07.12.2025 u 21:44

Palestinske izbjeglice
Palestinske izbjeglice Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Bionic
Reading

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir proglasio je da je crta do koje su se povukle izraelske snage sada nova granica između Izraela i palestinskog teritorija.

Tijekom posjeta snagama na sjeveru Gaze u nedjelju, rekao je da je takozvana "žuta linija" sada nova granica, prednja obrambena linija za izraelske šire zajednice i također linija napada.

Žuta linija predstavlja novu podjelu teritorija u Pojasu Gaze i proteže se između 1.5 i 6.5 kilometara u obalno područje. Izrael stoga kontrolira nešto više od polovice Gaze u kojoj živi više od dva milijuna Palestinaca.

Prije nego što je nova granica povučena, Pojas Gaze bio je dugačak 41 kilometar, a širok između šest i 12 kilometara.

"Odgovorit ćemo punom silom na bilo koji pokušaj prijetnje našim snagama", rekao je Zamir, dodavši da Izrael neće dopustiti Hamasu da se ponovno utvrdi u Pojasu Gaze.

Prema sporazumu na koji je pristao Hamas, izraelska vojska povukla se iza žute linije, koja je dobila ime po žutim betonskim blokovima i znakovima na crti povlačenja.

